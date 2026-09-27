Theo Pravda, Cơ quan công nghệ quốc phòng nhà nước Ukraine Brave1 ngày 25/9 đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh lính nước này dùng UAV để "thả" UGV xuống hậu tuyến của Nga trên thực địa.

"Tiểu đoàn Alter Ego thuộc Lữ đoàn Cơ giới độc lập Số 93 đã thành công sử dụng UAV hạng nặng để thả UGV Desantnyk đến vị trí cách tiền tuyến của Nga hàng chục km. Chúng tôi gọi chiến thuật này là 'chuột túi'. Quân đội Mỹ đã nghiên cứu những phương án tương tự trong hơn 30 năm, nhưng họ chưa bao giờ đưa vào thực chiến", Brave1 cho biết.

UAV Ukraine thả UGV vào hậu tuyến của Nga. Video: Brave1

Theo truyền thông Ukraine, Lữ đoàn Số 93 chỉ mất khoảng 10 ngày từ việc lên ý tưởng cho tới việc triển khai UGV bằng cách này. Ngoài ra, Quân đoàn Lục quân số 3 của Ukraine cũng từng sử dụng máy bay ném bom hạng nặng để thả robot xuống phía sau tuyến phòng thủ Nga trong chiến dịch Vivaldi.

"Sau khi được thả xuống hậu tuyến của đối phương, Desantnyk sẽ tự di chuyển bằng bánh xe tới mục tiêu. Cách triển khai này nhằm loại bỏ nguy cơ lớn nhất với UGV, là quãng đường phải di chuyển trên mặt đất trong bối cảnh Nga đã xây dựng hàng rất nhiều bãi mìn và chướng ngại vật", phía Ukraine giải thích.

Chiến thuật này bước đầu đã ghi nhận hiệu quả, khi các UGV Desantnyk đã phá hủy thành công một số vị trí tập trung nhân lực của đối thủ. Tuy vậy, hiện mới chỉ có một số ít đơn vị Ukraine làm chủ được chiến thuật kết hợp UAV giữa UGV này.