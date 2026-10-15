Ông Zelensky khẳng định sẽ không từ chức, đồng thời cho rằng tình trạng hiện nay ở Ukraine chưa phù hợp để tổ chức bầu cử theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo TASS, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/10 đã bác bỏ khả năng từ chức cũng như tổ chức bầu cử tại Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang xảy ra.

"Không. Tất nhiên là tôi không có ý định từ chức, đây là trách nhiệm của tôi. Tình hình tại Ukraine cũng không phù hợp để tổ chức bầu cử", ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Piers Morgan.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump cho rằng Ukraine cần một nhà lãnh đạo mới, bởi ông Zelensky đã nhiều lần từ chối các cơ hội đạt được thỏa thuận với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trên thực tế, các cuộc bầu cử tại Ukraine đã bị đình chỉ kể từ khi lệnh thiết quân luật được ban bố sau khi xung đột với Nga bùng phát. Nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, nhưng không có nhiều ý kiến ủng hộ việc tổ chức bầu cử khi giao tranh với Nga đang diễn ra.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine trước đây từng chịu sức ép từ nhiều phía về việc tổ chức bầu cử khi xung đột đang diễn ra. Tuy nhiên, ông nói chưa có đối tác nào đưa ra các điều kiện cụ thể để đảm bảo một cuộc bầu cử có thể diễn ra an toàn, hợp pháp và dân chủ. Bên cạnh đó, hiện có khoảng 9 triệu người Ukraine đang sinh sống ở nước ngoài và một cuộc bầu cử không thể diễn ra trong bối cảnh như vậy.

"Việc tổ chức bầu cử trong khi xung đột với Nga vẫn đang xảy ra tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Việc này không khác gì cơn sóng thần xẻ đôi Ukraine. Mọi người có thể làm vậy nếu muốn hủy hoại đất nước", ông Zelensky nói vào cuối tháng 8.

Về phía Nga, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng ra lệnh cho quân đội dừng mọi hoạt động không kích nhắm vào Ukraine trong ngày Kiev tổ chức bầu cử.