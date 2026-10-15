Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang sai lầm và ông cảm thấy "đau lòng" khi ông Trump chọn đứng về phía khác.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Piers Morgan Uncensored” hôm 14/10, khi được hỏi liệu ông có cảm thấy bị "phản bội" vì những diễn biến gần đây hay không, đặc biệt là thỏa thuận về dầu diesel giữa Mỹ và Nga cũng như thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng do Tổng thống Trump tuyên bố, ông Zelensky đáp: “Có chứ, thực sự là vậy, giữa chúng tôi với nhau thì đúng là thế. Nhưng vấn đề phức tạp hơn một chút so với việc chỉ là cảm xúc hay cảm nhận của cá nhân tôi. Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Đất nước chúng tôi cần phải tồn tại”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong một cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Về việc ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ và thị trường toàn cầu, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi đang mất đi một đối tác mạnh mẽ. Đó là quan điểm của tôi”.

Theo báo Ukrainska Pravda, khi được yêu cầu làm rõ liệu ông có tin Ukraine đang "mất" Mỹ hay không, ông Zelensky trả lời là "Có".

"Đúng vậy, nhưng đó không phải do lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không thể tỏ ra yếu đuối, nếu không chúng tôi sẽ không thể tồn tại... Chúng tôi không bán rẻ đất nước mình. Mọi người hãy nhìn xem, đối với chúng tôi đây không phải là chuyện kinh doanh, mà là sự sống còn. Đây là đất nước, là cơ thể, là mái nhà, là con cái của chúng tôi và điều này vô cùng quan trọng. Đó là lý do tại sao thật đau lòng khi Tổng thống Trump chọn bên khác, chứ không phải bên của chúng tôi”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Zelensky khẳng định Ukraine không phản đối việc ông Trump giữ thái độ trung lập.

"Chúng tôi chấp nhận việc ông ấy đứng ở giữa, nhưng nếu đã đứng ở giữa thì phải giữ đúng vị trí đó, chứ không được đứng về phía sai trái. Tôi nghĩ các cố vấn của ông ấy đang sai lầm. Tôi không biết ai đang thúc đẩy ông ấy đi chệch khỏi hướng đi đúng đắn”, ông Zelensky nói, đồng thời lưu ý quyết định của tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk về việc hạn chế chức năng của hệ thống internet vệ tinh Starlink đối với Ukraine là một sai lầm, có thể dẫn đến tổn thất về người.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên của người đứng đầu Ukraine.