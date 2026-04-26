Các giám đốc điều hành từ Salesforce, Snowflake và Datadog gần đây đã chuyển sang OpenAI và Anthropic. Theo nhiều nguồn tin của CNBC, họ bị thu hút bởi các gói thù lao hậu hĩnh và cơ hội mang theo các mối quan hệ doanh nghiệp sẵn có đến những công ty AI này.

Một trong những thương vụ tuyển dụng nhân sự phần mềm đình đám nhất của OpenAI là Denise Dresser. Bà hiện là Giám đốc doanh thu của OpenAI, trước đây từng giữ chức Giám đốc điều hành nền tảng giao tiếp Slack thuộc hệ sinh thái Salesforce.

Theo LinkedIn, Jennifer Majlessi cũng đã gia nhập OpenAI vào tháng trước và đảm nhận vai trò Giám đốc chiến lược tiếp cận thị trường. Anthropic cũng đã chiêu mộ nhân sự từ Salesforce, theo một nguồn tin của CNBC.

Cạnh tranh nhân tài không phải là điều mới mẻ trong lĩnh vực AI. Các nhà nghiên cứu tinh hoa từng là tâm điểm của cái gọi là "cuộc chiến nhân tài", thu hút mức lương hàng triệu USD và các khoản thưởng ký hợp đồng lên tới hàng chục triệu USD.

Tuy nhiên, ranh giới mới trong cuộc chiến nhân tài cho thấy sự thay đổi ưu tiên của các "gã khổng lồ" AI. Phân khúc doanh nghiệp ngày càng trở thành khu vực tăng trưởng quan trọng đối với OpenAI, đây là mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao hơn và có tính "kết dính" lớn hơn.

Các giám đốc từ Salesforce, Snowflake và nhiều công ty khác mang theo mạng lưới quan hệ doanh nghiệp sâu rộng để giúp phát triển mảng này.

Tính đến tháng 1, khách hàng doanh nghiệp chiếm khoảng 40% hoạt động kinh doanh của OpenAI. Giám đốc tài chính Sarah Friar gần đây cho biết công ty đang đi đúng hướng để nâng tỷ lệ này lên 50% vào cuối năm nay.

OpenAI công bố vào tháng 11/2025 rằng hơn 1 triệu khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới đang sử dụng công nghệ của hãng.

Đối với các công ty phần mềm, đây là cơn gió ngược mới nhất từ AI.

Lĩnh vực này đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm nay do lo ngại các công cụ AI từ các công ty như Anthropic và OpenAI sẽ lật đổ mô hình thuê bao đám mây đang thống trị. Quỹ ETF iShares Expanded Tech-Software (IGV), chuyên theo dõi lĩnh vực phần mềm, đã giảm gần 20% trong năm nay.

Một số nhân viên cũng đang cố gắng đi trước các làn sóng sa thải. Đầu tháng này, CNBC xác nhận Oracle đang sa thải hàng nghìn nhân viên khi hãng tập trung mạnh vào điện toán đám mây AI.

Meta và Microsoft cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự, trong đó Meta tái đầu tư nguồn lực vào AI.

Sự thay đổi cấu trúc trong lực lượng lao động công nghệ đang thúc đẩy các chuyên gia công nghệ thông tin cân nhắc nơi họ có thể mang lại giá trị và bắt kịp xu hướng công nghệ mới nhất khi ngày càng có nhiều công ty đổ tiền vào AI.

Hai nguồn tin chia sẻ OpenAI cũng đã chèo kéo các kỹ sư triển khai trực tiếp từ Palantir Technologies trong những tháng gần đây.

Các kỹ sư này được ngành công nghiệp coi là những chuyên gia hàng đầu, có kỹ năng hỗ trợ khách hàng thực hiện các thay đổi công cụ cho doanh nghiệp của họ ngay tại chỗ bằng nhiều khả năng phần mềm khác nhau.

Dù các giám đốc công nghệ truyền thống sở hữu mạng lưới quan hệ sâu rộng, các nguồn tin tại các công ty AI cho biết không phải lúc nào họ cũng phù hợp về mặt văn hóa.

Một giám đốc chia sẻ một số người thiếu động lực để làm việc nhiều giờ như yêu cầu của các công ty AI đang phát triển nhanh chóng.

(Theo CNBC)