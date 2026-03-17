Hôm 16/3, hãng sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Vivo tuyên bố sẽ tăng giá bán thiết bị với lý do chi phí bán dẫn và bộ nhớ leo thang, chính thức gia nhập làn sóng tăng giá cùng các đối thủ như Oppo và Honor.

Vivo và thương hiệu phụ iQOO sẽ điều chỉnh giá bắt đầu từ 18/3, dù mức tăng cụ thể chưa được tiết lộ. Động thái này nhằm đối phó với "sự gia tăng mạnh mẽ và liên tục của chi phí bán dẫn và bộ nhớ toàn cầu", đại diện công ty cho biết. Trước đó vào tuần trước, Oppo cũng thông báo điều chỉnh giá và mức giá mới đã có hiệu lực từ hôm nay (16/3).

"Chúng tôi hiểu vì sao các đối thủ đang tăng giá - tất cả đều đang chịu áp lực và việc phải tự gánh chịu mức chi phí này là một nỗi đau đối với tất cả chúng tôi", Lu Weibing, Chủ tịch mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Xiaomi, chia sẻ trên mạng xã hội Weibo khi được hỏi liệu công ty có tăng giá các mẫu flagship dòng K hay không.

Smartphone tăng giá trước áp lực chi phí linh kiện. Ảnh: Xinhua

Tuần trước, Honor đã trình làng mẫu flagship mới nhất Magic V6, trong đó phiên bản cao cấp nhất có giá cao hơn khoảng 1.000 NDT (145 USD) so với thế hệ tiền nhiệm. Theo các nguồn tin trong ngành, nhiều mẫu máy khác của Honor cũng có khả năng sẽ tăng giá vào cuối tháng này.

Các nhà sản xuất điện thoại đang đối mặt với áp lực nặng nề lên biên lợi nhuận trong bối cảnh thiếu hụt chip nhớ và nhu cầu bùng nổ từ các máy chủ AI, đẩy giá linh kiện tăng vọt trong những tháng gần đây.

Trong khi các nhà sản xuất chip không thể nhanh chóng mở rộng quy mô, chi phí sản xuất thượng nguồn (bao gồm kim loại và năng lượng) cũng đang leo thang do các rủi ro địa chính trị.

Bai Shenghao, nhà phân tích tại Counterpoint, nhận định: "Giá bộ nhớ tăng đang gây ra tác động mang tính cấu trúc lên định mức nguyên vật liệu - BOM của điện thoại thông minh". Dữ liệu từ công ty nghiên cứu này cho thấy trong quý hiện tại, giá DRAM đã tăng hơn 50% so với ba tháng trước đó, trong khi giá NAND flash vọt lên hơn 90%, khiến các thành phần bộ nhớ hiện chiếm một tỷ trọng lớn hơn đáng kể trong chi phí sản xuất.

"Trong năm 2026, các nhà cung cấp điện thoại thông minh sẽ phải đối mặt với những sự đánh đổi khó khăn giữa việc kiểm soát chi phí, bảo vệ biên lợi nhuận và duy trì mục tiêu doanh số", ông Bai nói.

Counterpoint ước tính các điện thoại thông minh phân khúc phổ thông có giá bán buôn dưới 200 USD có thể bị đội giá bán lẻ lên khoảng 30 USD. Trong khi đó, các thiết bị cao cấp có giá trên 800 USD có thể ghi nhận mức tăng từ 150 đến 200 USD.

Sự gia tăng chi phí linh kiện có thể đè nặng lên sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu. Theo Counterpoint, lượng máy xuất xưởng trên toàn thế giới dự kiến sẽ giảm 12% so với cùng kỳ năm 2026, xuống dưới mốc 1,1 tỷ chiếc, mức thấp nhất kể từ năm 2013. Tình trạng ảm đạm này có khả năng kéo dài sang năm 2027.

Công ty nghiên cứu Omdia đánh giá, tình trạng này sẽ tạo ra tác động dây chuyền lên ngành điện tử tiêu dùng, trong đó các phân khúc nhạy cảm về giá như điện thoại phổ thông, TV và PC sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Các nhà sản xuất quy mô nhỏ có thể chứng kiến biên lợi nhuận bị xói mòn sâu hơn. Ngược lại, những thương hiệu lớn với lợi thế đàm phán chuỗi cung ứng mạnh mẽ sẽ có vị thế tốt hơn để chống đỡ cú sốc. Omdia cũng dự báo nhiều hãng sẽ phải dựa nhiều hơn vào các thiết bị cao cấp để bảo vệ lợi nhuận của mình.