Đây là lần đầu tiên OPPO mở rộng dòng sản phẩm mang định vị Ultra ra ngoài thị trường Trung Quốc, qua đó thể hiện định hướng phát triển dài hạn và cam kết đầu tư bền vững đối với thị trường quốc tế.

OPPO Find X9 Ultra sẽ mở ra chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.

Find X9 Ultra được trang bị hệ thống hình ảnh tiên tiến nhất do OPPO nghiên cứu phát triển trên smartphone. Thiết bị tích hợp các công nghệ về quang học thế hệ mới và xử lý hình ảnh tối ưu nhằm hướng đến việc thiết lập chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.

Hệ thống camera được đồng phát triển với Hasselblad, tiếp tục kế thừa và phát huy nền tảng hợp tác giữa hai thương hiệu trong lĩnh vực hình ảnh chuyên nghiệp.

Với thông điệp “Mở ra kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới”, Find X9 Ultra mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuẩn chuyên nghiệp trên một chiếc flagship.

Trước đó vào năm 2025, OPPO đã đặt nền móng vững chắc cho thế hệ flagship mới khi chính thức ra mắt bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro. Sự xuất hiện của Find X9 Ultra chính là mảnh ghép giúp OPPO hoàn thiện dải sản phẩm Find X9 series, khẳng định mạnh mẽ vị thế trong cuộc đua công nghệ di động.

Những thông tin chi tiết hơn về cấu hình cũng như thời điểm mở bán của Find X9 Ultra sẽ được OPPO công bố trong thời gian tới, trước thềm sự kiện ra mắt toàn cầu.