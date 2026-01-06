Những thông số camera bị rò rỉ gần đây cho thấy Oppo đang chuẩn bị “chơi lớn” với mẫu flagship Ultra tiếp theo - Find X9 Ultra.

Oppo Find X8 Ultra. Ảnh: PhoneArena

Oppo Find X9 Ultra được kỳ vọng sẽ ra mắt trong vài tháng tới, với tham vọng thách thức hướng tiếp cận bị đánh giá là có phần “giậm chân tại chỗ” của Samsung trên dòng Galaxy S26 Ultra. Nếu những thông tin này chính xác, Oppo dường như đang đặt mục tiêu biến Find X9 Ultra thành một trong những smartphone chụp ảnh mạnh nhất thế giới.

Hai cảm biến 200MP và bước tiến lớn trong zoom quang

Một trong những điểm gây chú ý nhất là việc Find X9 Ultra có thể được trang bị hệ thống bốn camera sau, trong đó hai cảm biến đạt độ phân giải 200MP và hai cảm biến 50MP.

Theo rò rỉ mới nhất, một trong hai camera 50MP sẽ hỗ trợ zoom quang học 10x, tương đương tiêu cự 230mm – đánh dấu sự trở lại của một “ống kính siêu tele” thực sự, điều mà thị trường chưa thấy nhiều kể từ thời Galaxy S23 Ultra.

Ống kính zoom còn lại được cho là sẽ đảm nhận vai trò zoom tầm trung với mức zoom quang học 3x, tương đương tiêu cự khoảng 70mm, khẩu độ f/2.2.

Theo nguồn tin Digital Chat Station, camera này sẽ sử dụng cảm biến OmniVision mới kích thước 1/1.28 inch, giúp tăng cường khả năng thu sáng và cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Cấu hình camera dự kiến cực kỳ ấn tượng

Nếu tổng hợp đầy đủ những thông tin bị rò rỉ, hệ thống camera của Oppo Find X9 Ultra có thể bao gồm:

Ống kính góc siêu rộng 15mm, 50MP, cảm biến Samsung JN5 kích thước 1/2.76 inch.

Ống kính góc rộng 23mm, 200MP, cảm biến Sony LYT-901 kích thước 1/1.12 inch.

Ống kính periscope 70mm zoom quang 3x, 200MP, cảm biến OmniVision OV52A 1/1.28 inch.

Ống kính tele 230mm zoom quang 10x, 50MP, cảm biến Samsung JN5 1/2.76 inch

Nếu đúng như vậy, Find X9 Ultra không chỉ thể hiện tham vọng “đè nặng” vào phần cứng camera, mà còn cho thấy Oppo đang cố gắng tạo ra một trải nghiệm nhiếp ảnh di động đa dạng, bao phủ từ góc siêu rộng đến zoom xa cực đại, đồng thời đảm bảo chất lượng ảnh ổn định trên tất cả các tiêu cự.

Cuộc đua flagship Ultra ngày càng “nóng”

Người dùng yêu thích các mẫu smartphone cao cấp đến từ Trung Quốc đang có rất nhiều điều để mong đợi.

Xiaomi đã ra mắt Xiaomi 17 Ultra tại thị trường nội địa và nhiều khả năng sẽ tung ra bản quốc tế vào tháng 3. Vivo cũng được cho là sẽ tham gia “cuộc chơi” tại châu Âu với Vivo X300 Ultra, bên cạnh sự xuất hiện của Oppo Find X9 Ultra.

Cả ba sản phẩm này đều đang đẩy giới hạn về những gì một chiếc điện thoại flagship có thể làm trong lĩnh vực camera, đồng thời vẫn mang đến những nâng cấp mạnh mẽ về chipset, pin và màn hình. Đây là tin tốt với người dùng châu Âu nói riêng và toàn cầu nói chung, khi họ sẽ có thêm nhiều lựa chọn đẳng cấp thực sự.

Samsung thực sự gặp áp lực

Trong khi người dùng hào hứng, Samsung lại có lý do để phải lo lắng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Galaxy S26 Ultra có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt đến vậy trên thị trường toàn cầu.

Trong bối cảnh xuất hiện tin đồn Samsung chỉ mang lại những nâng cấp khá khiêm tốn so với thế hệ trước, việc các đối thủ như Oppo, Xiaomi hay Vivo liên tục phá vỡ chuẩn mực camera có thể khiến vị thế của hãng Hàn Quốc bị lung lay.

Tuy nhiên, sở hữu thông số kỹ thuật ấn tượng mới chỉ là một nửa câu chuyện. Để Find X9 Ultra thực sự trở thành một chiếc smartphone xuất sắc, Oppo cần tối ưu hóa phần mềm và khai thác tối đa sức mạnh phần cứng. Điều này không phải bất khả thi, nhất là khi Find X9 Pro đã cho thấy Oppo làm rất tốt ở khía cạnh xử lý hình ảnh và tối ưu trải nghiệm.

Dù vậy, mọi thứ vẫn cần được kiểm chứng khi sản phẩm chính thức ra mắt.

(Theo PhoneArena)