OPPO Find X9s sở hữu bộ ba camera hợp tác cùng Hasselblad, bao gồm camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học OIS; camera tele 50MP zoom quang học 3x, sử dụng cảm biến lớn 1/1,95 inch; camera góc siêu rộng 50MP với góc nhìn 120°.

Oppo Find X9s đối thủ của iPhone 17 và Galaxy S26 tại Việt Nam. Ảnh: PV

Trên Find X9s, hãng không chỉ hợp tác cùng Hasselblad ở hệ thống camera, mà còn được mở rộng ở chế độ chân dung và chế độ bậc thầy Hasselblad.

Chụp nhanh siêu nét hỗ trợ chụp liên tiếp tối đa 200 khung hình chỉ bằng thao tác nhấn giữ nút chụp, kết hợp cơ chế màn trập không độ trễ và thuật toán nhận diện chủ thể theo thời gian thực để giảm thiểu hiện tượng nhòe mờ và duy trì chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống camera trên Find X9s đều hỗ trợ quay video 4K 60fps với Dolby Vision HDR.

Máy sở hữu màn hình 6,59 inch, độ sáng tối đa 3.600 nits và viền mỏng 1,15mm. Thiết bị sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm, kết hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi và công nghệ phân bổ tài nguyên Trinity Engine.

OPPO Find X9s được trang bị viên pin 7.025mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W SUPERVOOC. Máy mỏng 7,99mm cùng ba tùy chọn màu sắc: xám, cam nhạt và tím nhạt và có giá bán 24.990.000 đồng cho bản 12GB RAM + 256 GB bộ nhớ trong và 26.990.000 đồng cho bản 12GB RAM + 512 bộ nhớ trong.

Với mức giá này, Find X9s được xem là đối thủ trực tiếp của iPhone 17 và Galaxy S26 hay Xiaomi 17 và vivo X300.

Bên cạnh Find X9s, Oppo còn ra mắt bộ đôi tai nghe Enco Clip 2 và Air5 Pro và chiếc đồng hồ thông minh Watch 3.

Oppo Enco Clip 2. Ảnh: Lê Mỹ

Clip 2 có thiết kế dạng kẹp mở thay vì nhét trực tiếp vào ống tai như các dòng truyền thống. Với trọng lượng mỗi bên chỉ 5,2 gram.

Về mặt âm thanh, sản phẩm là thành quả hợp tác giữa Oppo và thương hiệu âm thanh Dynaudio. Hệ thống củ loa dynamic kép được tinh chỉnh để mang lại chất âm tự nhiên, làm nổi bật dải trung và mở rộng dải cao.

Bên trong tai nghe tích hợp bộ giải mã DAC kép và con chip tiến trình 6nm đầu tiên trong phân khúc này.

Khả năng kết nối của Oppo Enco Clip 2 dựa trên chuẩn Bluetooth 6.1 với phạm vi hoạt động 10m và tính năng ghép nối hai thiết bị cùng lúc.

Về thời lượng pin, tai nghe có thể hoạt động liên tục trong 9,5 giờ sau mỗi lần sạc và tổng thời gian sử dụng lên đến 38 giờ khi đi kèm hộp sạc. Tai nghe có trang bị sạc nhanh và được bán với giá 4.990.000 đồng.

Enco Air5 Pro gây ấn tượng với khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) được nâng cấp lên mức 55dB, với dải tần giảm nhiễu rộng tới 5000Hz.

Oppo Air5 Pro. Ảnh: Lê Mỹ

Về phần cứng âm thanh, thiết bị sở hữu driver dynamic 12mm, đáp ứng dải tần từ 20Hz đến

40kHz. Đáng chú ý, dù nằm ở tầm giá rẻ, Enco Air 5 Pro vẫn hỗ trợ codec âm thanh độ phân giải cao LHDC 5.0, cho phép truyền tải dữ liệu không dây với tốc độ lên đến 1Mbps.

Air 5 Pro là một trong những mẫu tai nghe hiếm hoi trong phân khúc trang bị công nghệ Bluetooth 6.0.

Về thời lượng pin, khi tắt chế độ ANC, tai nghe có thể hoạt động liên tục trong 13 giờ và tổng thời gian sử dụng lên đến 54 giờ khi kết hợp với hộp sạc, giá 2.290.000 đồng.

OPPO Watch X3 được hoàn thiện từ hợp kim titanium TC4 cấp hàng không vũ trụ, giúp thiết bị nhẹ hơn 16% và mỏng hơn 6.4% so với thế hệ trước.

Oppo Watch X3. Ảnh: Lê Mỹ

Mặt trước sử dụng kính sapphire, thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68/IP69, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện khắc nghiệt.

Chiếc đồng hồ này trang bị màn hình LTPO OLED kích thước 1.5 inch, hỗ trợ độ sáng tối đa lên tới 3000 nits.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chiếc đồng hồ này nằm ở hệ thống cảm biến và thuật toán sức khỏe. Thiết bị hỗ trợ đánh giá nguy cơ tăng huyết áp không xâm lấn, theo dõi huyết áp hàng ngày và phân tích xu hướng dựa trên dữ liệu dài hạn.

Tính năng kiểm tra sức khỏe trong 60 giây có thể phân tích tới 14 chỉ số khác nhau, kết hợp AI để đưa ra gợi ý cải thiện lối sống. OPPO Watch X3 cung cấp hơn 100 chế độ luyện tập, đi kèm các thuật toán phân tích nâng cao như thời gian tiếp đất, cân bằng sải bước, mức tiêu hao calo và tải luyện tập.

Watch 3 có thời lượng pin lên tới 5 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 16 ngày ở chế độ tiết kiệm pin. Giá bán 12.990.000 đồng của sản phẩm được xem là một mức giá khá cao so với các đồng hồ thông minh trên thị trường hiện nay.

Trong thời gian qua các hãng như Samsung, vivo hay Xiaomi... đều ra mắt hệ sinh thái sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam bên cạnh smartphone. Bên cạnh điện thoại thông minh, các hãng còn ra mắt tai nghe thông minh, đồng hồ thông minh và máy tính bảng, tạo thành một hệ sinh thái đầy đủ để phục vụ người tiêu dùng. Đặc biệt, các hãng đều tập trung tích hợp chế độ tập luyện vào các môn thể thao mới bên cạnh chạy bộ, mà điển hình là pickleball đang phổ biến hiện nay.