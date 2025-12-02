Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, từ ngày 1/1/2026, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m trên ô tô, tài xế không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với mình, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Người lái xe phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ.

Nghị định 168/2024 của Chính phủ quy định, từ ngày 1/1/2026, tài xế chở trẻ em trên ô tô nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt 800.000 – 1 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, quy định được áp dụng cho tất cả các loại ô tô. Ảnh: Đình Hiếu

Tuy nhiên, nhiều tài xế kinh doanh vận tải băn khoăn liệu quy định này có áp dụng với ô tô khách, taxi hay không.

Liên quan vấn đề này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết hiện chưa có thay đổi nào trong việc áp dụng quy định đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, bao gồm xe khách, taxi và xe dịch vụ.

“Yêu cầu trang bị thiết bị an toàn cho trẻ được quy định tại khoản 3, Điều 10 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024. Quy định áp dụng chung cho tất cả các loại xe, từ xe cá nhân đến xe kinh doanh vận tải”, đại diện Cục CSGT thông tin.

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong cùng điều kiện lái xe và cùng chở hai trẻ em di chuyển, tài xế xe cá nhân hay xe kinh doanh vận tải đều chịu trách nhiệm như nhau nếu xảy ra sự cố. Vì vậy, việc áp dụng chung quy định đối với cả xe cá nhân và xe kinh doanh vận tải là phù hợp.

Giải đáp thắc mắc về việc trẻ dưới một tháng tuổi có bắt buộc dùng ghế trẻ em hay không, do ở giai đoạn này trẻ rất nhỏ và thường được cha mẹ bế, đại diện Cục CSGT khẳng định pháp luật quy định rõ: trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m khi ngồi trên ô tô phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn.

“Người dân có thể lựa chọn các loại ghế sơ sinh dạng nôi đạt tiêu chuẩn, phù hợp với thể trạng của trẻ, điều kiện gia đình và phù hợp khi sử dụng trên ô tô”, đại diện Cục CSGT nói.