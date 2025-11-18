Ngày 18/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) đã giải đáp các băn khoăn về quy định ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi phải có ghế chuyên dụng.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, cơ quan chức năng luôn đặt an toàn của người dân lên hàng đầu. Việc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em cũng quan trọng và cần thiết như quy định đội mũ bảo hiểm.

"Người dân có thể linh hoạt sử dụng đai, ghế hoặc đệm nâng phù hợp với thể trạng của trẻ và điều kiện thực tế. Đây là các thiết bị an toàn thiết yếu giúp giảm thiểu rủi ro khi xảy ra sự cố", đại diện Cục CSGT cho hay.

Trên thị trường đang có nhiều loại ghế dành cho trẻ em trên ô tô. Ảnh: Ngô Minh

Đại diện Cục CSGT phân tích, quy định trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m phải sử dụng thiết bị an toàn là nhằm đảm bảo tính mạng cho chính con em của tài xế. Đây là yêu cầu cấp thiết đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Thực tế, việc khuyến khích sử dụng ghế trẻ em đã có từ nhiều năm nay và nhiều phụ huynh đã tự giác thực hiện.

“Việt Nam đang luật hóa quy định này để phù hợp với Công ước Viên và các khuyến cáo của Liên Hợp Quốc. Trẻ em là đối tượng yếu thế, không thể tự bảo vệ mình. Khi ý thức tự giác của người lớn chưa cao, luật pháp cần can thiệp để bảo vệ an toàn cho các cháu", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Theo đại diện Cục CSGT, có ba lý do chính khiến trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m không được ngồi hàng ghế trước và bắt buộc phải dùng thiết bị an toàn:

Thứ nhất, về chiều cao: Dây đai an toàn trên ô tô được thiết kế cho người trưởng thành. Với trẻ cao dưới 1,35m, dây đai thường vắt ngang qua vùng cổ hoặc mặt thay vì ngực và bụng. Khi xảy ra va chạm, chính dây đai này có thể gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí siết cổ trẻ.

Thứ hai, về tâm sinh lý: Trẻ dưới 10 tuổi thường hiếu động, mức độ tập trung và ý thức tuân thủ chưa cao như trẻ lớn. Do đó, việc ngồi ghế trước hoặc thiếu thiết bị cố định chuyên dụng sẽ gây mất an toàn cho trẻ và làm phân tâm người lái.

Ảnh: Ngô Minh

Thứ ba, về cơ sở khoa học: Quy định này được xây dựng dựa trên các nghiên cứu và quy chuẩn quốc tế đã được kiểm chứng thực tế.

Nhiều người lầm tưởng rằng ôm trẻ trong lòng là an toàn. Tuy nhiên, khi xảy ra va chạm hoặc chỉ cần phanh gấp, quán tính lớn sẽ khiến trẻ bị văng khỏi vòng tay người lớn, lao về phía trước và chịu chấn thương nghiêm trọng.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh, chúng ta đã có những bài học lớn từ quy định đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn hay xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ban đầu có thể chưa quen, nhưng hiệu quả bảo vệ tính mạng là không thể phủ nhận.

“Trẻ em là đối tượng yếu thế, chưa thể tự bảo vệ mình. Do đó, các cháu cần sự trách nhiệm của người lớn và sự bảo vệ của luật pháp. Việc tuân thủ quy định này chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ an toàn cho thế hệ tương lai”, vị đại diện Cục CSGT kết luận.