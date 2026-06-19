Chiều 19/6, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Đại Huân đai - phần thưởng cao quý của Nhà nước Palestine cho cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama đã công bố quyết định và trao Huân chương Đại Huân đai của Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama trao tặng Huân chương Đại Huân đai, phần thưởng cao quý của Nhà nước Palestine cho đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: BNG

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh phần thưởng cao quý này nhằm tôn vinh vị thế lịch sử và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người bạn lớn của nhân dân Palestine.

Việc truy tặng Huân chương là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức cũng như trân trọng lập trường nguyên tắc và sự ủng hộ kiên định của Đại tướng đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Sự tôn vinh này đồng thời là lời tri ân sâu sắc đối với mối quan hệ đặc biệt giữa cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cố Chủ tịch Yasser Arafat, biểu tượng của tình đoàn kết chiến đấu và hữu nghị chân thành giữa hai dân tộc.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng bày tỏ xúc động khi tham dự buổi Lễ truy tặng Huân chương cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã quyết định truy tặng huân chương cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng các cá nhân nổi bật của Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan đại diện Palestine tại Việt Nam. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Palestine ngưỡng mộ, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam là nguồn cảm hứng lớn lao cho nhân dân Palestine.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cùng đại biểu và thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại buổi Lễ. Ảnh: BNG

Quan điểm nhất quán của Việt Nam là luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam và Palestine tiếp tục phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đón nhận phần thưởng cao quý, ông Võ Hồng Nam - đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp bày tỏ sự xúc động, tự hào khi buổi Lễ được tổ chức ấm áp, trọng thể tại chính ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu mang nhiều kỷ niệm, đúng vào dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng.

Nhân dịp này, thông qua Đại sứ Palestine, đại diện gia đình đã trân trọng gửi tặng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cuốn sách "Điện Biên Phủ" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được dịch sang tiếng Arab.