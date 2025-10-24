Đi cùng Tổng thống Nam Phi có Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn.

Tại nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa và đoàn đã dâng hương, thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa với gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa đã ghi lưu bút trong sổ lưu niệm của gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giới thiệu sơ lược về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng và những dấu ấn trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng.

Ông Võ Hồng Nam đã tặng Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa ảnh chân dung về Đại tướng và cuốn sách về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa thắp hương tại gian thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ông Võ Hồng Nam giới thiệu với Tổng thống Nam Phi về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cuộc đời hoạt động của Đại tướng gắn liền với quá trình phát triển của cách mạng nước ta và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt, đầy hy sinh, gian khổ của Đảng và dân tộc. Hơn 30 năm trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Bí thư Quân ủy Trung ương, tên tuổi Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta suy tôn Đại tướng là Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lúc sinh thời, Đại tướng không còn tiếp tục với công việc nữa thì phần lớn các sự kiện, hoạt động liên quan tới Đại tướng đều diễn ra tại nhà riêng của ông ở số nhà 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Rất nhiều khách nước ngoài, trong đó có các nguyên thủ quốc gia thế giới đều muốn đến thăm, được ngồi cạnh tâm tình với Đại tướng.

Nhiều người dân châu Phi biết tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một huyền thoại mà họ vô cùng ngưỡng mộ.

Ông Võ Hồng Nam tặng Tổng thống huy hiệu về Đại tướng