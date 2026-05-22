Buổi lễ trao tặng Huân chương do Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức trang trọng tại Hà Nội vào sáng nay. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận sâu sắc của Nhà nước Palestine đối với những đóng góp của bà Nguyễn Thị Bình trong việc củng cố, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Palestine tại Việt Nam: "Madam Bình không chỉ đại diện cho Việt Nam mà còn là tiếng nói của các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, tự do và phẩm giá".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam bày tỏ sự vinh dự và xúc động khi được thay mặt Tổng thống Nhà nước Palestine, ngài Mahmoud Abbas, trao tặng Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine tới bà Nguyễn Thị Bình - một nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, một biểu tượng kiệt xuất cho bản lĩnh, trí tuệ của ngoại giao cách mạng Việt Nam và là người bạn thủy chung của nhân dân Palestine.

"Huân chương này không chỉ thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp to lớn và bền bỉ của bà trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, hòa bình, công lý và quyền con người mà còn là sự tri ân sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Palestine đối với một người bạn đã luôn dành cho Palestine tình cảm, sự ủng hộ chân thành, nhất quán trong nhiều thập kỷ qua", Đại sứ Palestine bày tỏ.

Ông Saadi Salama cho hay, tên tuổi của bà Nguyễn Thị Bình gắn liền với những dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam trong hành trình đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng hòa bình. Với vai trò đặc biệt trong các hoạt động ngoại giao dẫn tới việc ký kết Hiệp định Paris năm 1973, bà đã góp phần đặt nền móng cho hòa bình, ổn định và hòa giải, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dân tộc trên thế giới đang đấu tranh vì quyền tự quyết và công lý.

Ông chia sẻ, khi còn trẻ, ông cùng nhiều thanh niên Palestine và Arab bị cuốn hút vào những hình ảnh và các phát ngôn, cuộc phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình tại các vòng đàm phán tại Paris.

“Trên màn hình ti vi, chúng tôi thấy một người phụ nữ Việt Nam điềm tĩnh, mạnh mẽ và đầy bản lĩnh khi trả lời báo chí quốc tế và tham gia các cuộc đàm phán lịch sử. Hình ảnh ấy đã truyền cảm hứng sâu sắc trong lòng nhiều người trẻ Palestine và Arab”, Đại sứ nói.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ ngoại giao

Cũng theo Đại sứ Palestine, Madam Bình không chỉ đại diện cho Việt Nam mà còn là tiếng nói của các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập, tự do và phẩm giá. Sự tự tin, trí tuệ và tinh thần kiên định của bà đã trở thành biểu tượng của niềm hy vọng đối với nhiều dân tộc trên thế giới.

Với nhân dân Palestine, bà Nguyễn Thị Bình là biểu tượng của lòng dũng cảm, trí tuệ ngoại giao và sự kiên định với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bà đã luôn có những tiếng nói bảo vệ công lý, quyền con người và quyền chính đáng của nhân dân Palestine được sống trong tự do, độc lập và nhân phẩm trên quê hương mình, đồng thời đã tham gia các hoạt động liên quan đến vấn đề Palestine trong khuôn khổ Tòa án Russell về Palestine.

“Chúng tôi đặc biệt trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ mà bà đã dành cho Palestine. Sự kiện hôm nay là minh chứng về tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Palestine và nhân dân Việt Nam - hai dân tộc đã cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và niềm tin vào công lý quốc tế”, Đại sứ Palestine Saadi Salama nói.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho biết, bà cảm thấy rất vinh dự khi được Nhà nước Palestine tặng Huân chương cao quý.

Theo bà Nguyễn Thị Bình, quan hệ giữa Palestine và Việt Nam là quan hệ truyền thống. Trước đây, nhân dân Việt Nam rất ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của Palestine. Ngày nay, trong tình hình thế giới rất phức tạp, nhân dân Việt Nam vẫn kiên trì và mạnh mẽ ủng hộ sự nghiệp Palestine vì một nhà nước Palestine độc lập.

"Tôi mong rằng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Palestine sẽ luôn luôn phát triển tốt đẹp”, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ.