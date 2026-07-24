Tờ La Gazzetta cho hay, mức lương đang là trở ngại lớn nhất để Italia mời được Pep Guardiola về ngồi ‘ghế nóng’.

Cụ thể, theo nguồn này, cựu thuyền trưởng Man City đã yêu cầu con số gây choáng váng: 20 triệu euro/năm (sau thuế), để trở thành HLV trưởng mới tuyển Italia .

Mặc dù Chủ tịch LĐBĐ Italia (FIGC), Giovanni Malago tuyên bố, sẵn sàng làm ‘ngoại lệ’ về tiền lương để có thể mời được Pep Guardiola, nhưng cao ngất ngưởng - lương ròng 20 triệu euro/năm thì vượt ngoài tầm với của họ.

Theo báo chí Italia, mức cao nhất FIGC xoay sở để có thể trả lương cho Pep Guardiola là không quá 10 triệu euro/năm - tức cũng ngang top 1 - HLV Carlo Ancelotti đang hưởng khi dẫn dắt tuyển Brazil.

Có thông tin, sở dĩ Pep Guardiola hét lương cao chót vót là để các quan chức FIGC nghe xong ngán ngẩm mà từ bỏ luôn ý định.

Đây được xem là một cách từ chối khéo, do ý định của vị chiến lược gia này là ưu tiên nghỉ ngơi bên gia đình một thời gian, trước khi trở lại với bóng đá, dẫn dắt một ĐTQG nào đó.

Hẳn nhiều người cũng biết, Pep Guardiola vì… cuồng công việc quá mức nên bị vợ bỏ. May là ông được cho cơ hội sửa sai, nên đã lựa chọn rời Man City trước hạn hợp đồng 1 năm, để hàn gắn lại cuộc hôn nhân vốn được nhiều người ngưỡng mộ.

Chia sẻ trước truyền thông, giám đốc kỹ thuật tuyển Italia, Paolo Maldini cũng khẳng định, tiền lương không phải là ‘rào cản’ với Pep Guardiola, cũng như cho biết đã nói chuyện với HLV Ancelotti trước khi sang Barcelona gặp cựu thuyền trưởng Man xanh.

Có lẽ, vấn đề còn lại với Maldini và Leonardo cũng như tân Chủ tịch LĐBĐ Italia, là nỗ lực thuyết phục làm sao để Pep Guardiola, và cả vợ ông ‘nhượng bộ’, để vị chiến lược gia bậc thầy này trở lại với bóng đá sớm hơn kế hoạch.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Italia sẽ ‘từ bỏ’ ý định có được Pep Guardiola, ở thời điểm hiện tại.