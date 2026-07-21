Chiến lược gia 55 tuổi chia tay sân Etihad hồi tháng 5, sau khi giành mọi danh hiệu cao quý cùng Man "xanh", bao gồm 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 6 Cúp Liên đoàn Anh và đỉnh cao là Champions League 2023.

Pep Guardiola muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và chưa có ý định trở lại băng ghế huấn luyện trong tương lai gần.

LĐBĐ Italia đang cố gắng mời về Pep Guardiola - Ảnh: Sky Sports

Tuy nhiên, theo Sky Sport, Pep có cuộc gặp với Giám đốc kỹ thuật của tuyển Italia Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo tại Barcelona cuối tuần qua.

Nguồn tin cho biết, đôi bên đã trao đổi kéo dài 3 ngày. Phía Italia trình bày chi tiết về kế hoạch phát triển đội tuyển quốc gia, nhằm thuyết phục Pep nhận lời dẫn dắt Azzurri.

Hiện chưa rõ HLV người Tây Ban Nha có hứng thú với vị trí mới hay không, sau khi rời Man City. Dẫu vậy, Italia đang có động thái nghiêm túc nhằm đưa huyền thoại Barcelona trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển.

Bên cạnh Pep Guardiola, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) cũng lập danh sách các ứng viên thay thế Gennaro Gattuso, người từ chức hồi tháng 4 vì không thể giúp Azzurri giành vé dự World Cup 2026.

Những cái tên như Andrea Pirlo hay Roberto Mancini - HLV từng đưa Italia vô địch EURO 2020 cũng nằm trong diện được cân nhắc.

Trước đó, có thông tin Pep Guardiola đạt thỏa thuận miệng để tiếp quản tuyển Anh thay Sir Gareth Southgate năm 2024.

Tuy nhiên, ông đổi ý và ký hợp đồng mới với Man City. Quyết định ấy khiến Liên đoàn Bóng đá Anh chuyển hướng sang bổ nhiệm Thomas Tuchel.