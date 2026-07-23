Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) khẳng định, họ sẽ làm mọi cách để bổ nhiệm Pep Guardiola vào cương vị HLV trưởng ĐTQG, trong bối cảnh Azzurri đang trải qua giai đoạn khó khăn.

Guardiola vẫn chưa nhận công việc mới sau khi chia tay Man City cuối mùa giải trước, khép lại hành trình 10 năm huy hoàng tại Etihad với tổng cộng 20 danh hiệu.

LĐBĐ Italia đang cố gắng mời về Pep Guardiola - Ảnh: F365

Trong khi đó, Italia đang rơi vào khủng hoảng khi ba kỳ World Cup liên tiếp không thể giành vé tham dự.

HLV Gennaro Gattuso từ chức hồi tháng 4, sau thất bại trước Bosnia & Herzegovina trên chấm luân lưu ở vòng play-off. Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina cùng Trưởng đoàn Gianluigi Buffon cũng đồng loạt rời vị trí.

Trong đợt tập trung hồi tháng 6, HLV U21 Italia - Silvio Baldini đảm nhiệm vai trò tạm quyền. Tuy nhiên, bắt đầu chu kỳ mới, FIGC muốn sớm bổ nhiệm một HLV tiếng tăm để tái thiết đội tuyển.

Truyền thông Italia tiết lộ, FIGC đã tiến hành đàm phán với Guardiola. Tân Chủ tịch FIGC Giovanni Malago cũng công khai xác nhận sự quan tâm đặc biệt dành cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

"Chúng tôi chấp nhận tạo ra những ngoại lệ về mặt tài chính, và điều đó có thể liên quan đến cái tên đang được nhắc đến nhiều lúc này: Pep Guardiola" - Malago chia sẻ với Gazzetta dello Sport.

Ngoài Guardiola, HLV Roberto Mancini và huyền thoại Andrea Pirlo cũng nằm trong danh sách ứng viên. Dù vậy, Malago khẳng định đây không phải ba lựa chọn duy nhất.

Để thúc đẩy quá trình đàm phán, tân Giám đốc kỹ thuật đội tuyển Italia - Paolo Maldini cùng cố vấn Leonardo, cựu Giám đốc thể thao của PSG đã có cuộc gặp Guardiola tại Barcelona cuối tuần trước.

Nguồn tin cho biết, Maldini và Leonardo duy trì mối quan hệ rất tốt với cựu HLV Man City. Đây được xem là lợi thế lớn của FIGC trong quá trình thuyết phục Pep Guardiola.