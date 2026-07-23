Mbappe đã thông báo với ban lãnh đạo Real Madrid rằng, người đồng đội trên tuyển Pháp - Michael Olise sẵn sàng cân nhắc chuyển nhượng ngay trong hè này.

Bộ đôi thi đấu cực kỳ ăn ý tại World Cup 2026, trong đó riêng Olise kiến tạo 5 bàn thắng cho Mbappe xuyên suốt hành trình của tuyển Pháp.

Mbappe đang cố gắng lôi kéo Olise về Real Madrid - Ảnh: EPA

Theo tờ Sport Bild (Đức), ngay sau thất bại cay đắng trước Tây Ban Nha ở bán kết, Olise bày tỏ với Mbappe rằng anh hứng thú trước viễn cảnh chuyển tới khoác áo Real Madrid.

Nguồn tin cho biết, Mbappe lập tức chuyển tải mong muốn trên tới Chủ tịch Florentino Perez của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Động lực lớn nhất khiến Olise rời Bayern Munich là khát khao chinh phục Champions League. Tiền vệ 24 tuổi tin rằng, Real Madrid mang đến cơ hội vô địch đấu trường châu Âu cao hơn so với Hùm xám.

Đây cũng không phải lần đầu xuất hiện thông tin, Michael Olise bị hấp dẫn bởi dự án mới của HLV Jose Mourinho tại Real Madrid.

Hồi đầu tháng, truyền thông châu Âu cũng đưa tin, Olise nằm trong danh sách mục tiêu của đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu ngôi sao người Pháp, Real Madrid sẽ phải chi ra khoản tiền khổng lồ.

Sự quan tâm của Los Blancos dành cho cựu cầu thủ Crystal Palace không còn là bí mật. Thế nhưng, Bayern Munich vẫn giữ lập trường cứng rắn và không muốn bán trụ cột của mình.

Để thay đổi quan điểm đội bóng Đức, Real Madrid cần mạnh tay xuống tiền, với mức phí có thể lên đến 222 triệu euro.