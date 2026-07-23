Maldini muốn Pep

Pep Guardiola là giấc mơ của bóng đá Italia trong hành trình tìm kiếm người dẫn dắt đội tuyển quốc gia, và cho đến lúc này, ông vẫn chưa nói “không”.

Guardiola đã bị lời mời gọi ấy lay động và đang nghiêm túc cân nhắc. Tin đồn này đã xuất hiện từ nhiều tháng trước, nhưng chỉ trong tuần này mới thực sự trở nên đáng tin khi phía Liên đoàn Bóng đá Italia (FIGC) gửi một lời đề nghị chính thức.

Quan trọng nhất là Guardiola không từ chối ngay lập tức.

Maldini rất muốn Guardiola dẫn Italia. Ảnh: Sky

Điều đó càng đáng chú ý bởi khi rời Man City hồi tháng 5, chiến lược gia người Tây Ban Nha từng tuyên bố rất rõ rằng ông muốn dành trọn một năm để nghỉ ngơi và ở bên gia đình.

“Hiện tại tôi không có kế hoạch huấn luyện trong một thời gian. Nếu không thì tôi đã còn ở đây rồi. Tôi cần lùi lại một bước”. Quyết định cuối cùng được dự đoán sẽ có trong vài ngày tới.

Mọi chuyện bắt đầu hôm thứ Hai tuần này khi truyền thông Italia tiết lộ Paolo Maldini, tân giám đốc kỹ thuật của FIGC, cùng cánh tay phải Leonardo đã bay tới Barcelona cuối tuần trước để trực tiếp trình bày dự án với Guardiola.

Italia, đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới nhưng đã lỡ hẹn ở 3 kỳ World Cup liên tiếp và thay tới 7 HLV kể từ năm 2014, đang trải qua mùa hè đầy thất vọng. Họ hiểu rằng bóng đá nước này cần một cú hích thật sự để tái sinh.

Hôm thứ Ba, tân chủ tịch FIGC Giovanni Malago đã lên tiếng. Ông lần đầu tiên công khai nhắc đến Guardiola, thừa nhận việc mời nhà cầm quân 55 tuổi sẽ đòi hỏi khoản chi rất lớn trong bối cảnh tài chính của liên đoàn không mấy dư dả. Dẫu vậy, ông khẳng định tiền bạc sẽ không phải rào cản.

“Đã từng có những ngoại lệ, và những ngoại lệ như vậy hoàn toàn có thể được thực hiện với cái tên đang được nhắc đến rất nhiều lúc này: Pep Guardiola”.

Ông nói thêm: “Không ai dám chắc thương vụ sẽ thành công, nhưng việc mở ra cuộc đối thoại và duy trì nó là điều đúng đắn và rất quan trọng”.

Niềm hy vọng rằng Guardiola sẽ nhận lời đến từ tình yêu đặc biệt ông dành cho bóng đá Italia. Nhà cầm quân người Catalunya từng khoác áo Roma và Brescia trong giai đoạn 2001-2003 trước khi giải nghệ.

Một phát biểu của Guardiola tại Trento năm 2018 cũng được người Italia nhắc lại nhiều trong những ngày qua. Khi được hỏi liệu có ngày nào đó trở lại Italia làm việc hay không, ông chỉ mỉm cười đáp: “Tại sao lại không?”.

Cơ sở khác để Italia tin tưởng là Guardiola đã chinh phục mọi đỉnh cao ở cấp CLB. Ông giành mọi danh hiệu lớn cùng Barcelona, Bayern Munich và Man City, nơi ông gắn bó suốt 10 năm và mang về 20 danh hiệu.

Dẫn dắt Italia, đồng thời tái thiết cả nền bóng đá nước này từ gốc rễ, là một thử thách hoàn toàn mới, đủ sức khơi lại đam mê trong Guardiola. Hơn nữa, công việc ở đội tuyển cũng giúp ông có nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Hơn nữa, đất nước hình chiếc ủng có hai người bạn đặc biệt của Pep: Arrigo Sacchi và Roberto Baggio.

Người Italia muốn Pep

Theo truyền thông Italia, đề nghị của Maldini còn bao gồm sự linh hoạt tối đa để Guardiola có thể thường xuyên di chuyển giữa đất nước hình chiếc ủng và nơi gia đình sinh sống.

Dự án được xây dựng theo hướng dài hạn, trao cho Pep toàn quyền và quyền lực rất lớn trong việc cải tổ liên đoàn, không chỉ ở đội tuyển mà còn ở toàn bộ hệ thống các đội trẻ nhằm xây dựng một triết lý bóng đá mới cho Italia.

Pep có tình cảm đặc biệt với Italia. Ảnh: MCFC

Guardiola cũng sẽ được tự lựa chọn ê-kíp cộng sự thân cận và xây dựng mạng lưới tuyển trạch viên theo ý mình.

FIGC hy vọng sẽ nhận được câu trả lời trước Chủ nhật. Tuy nhiên, Chủ tịch Malago mong muốn có kết quả sớm hơn.

Thời gian cũng không còn nhiều. “Azzurri” sẽ bước vào UEFA Nations League ngay trong tháng 9 với lịch thi đấu rất nặng: Bỉ (25/9), Thổ Nhĩ Kỳ (28/9), Pháp (2/10).

Bất kỳ ai trở thành HLV trưởng cũng sẽ phải nhanh chóng chứng minh năng lực khi chỉ có vài tuần để chuẩn bị đội bóng.

Một cuộc khảo sát do Gazzetta dello Sport công bố cho thấy Guardiola là ứng viên được yêu thích nhất. Có tới 34% người được hỏi muốn ông dẫn Italia, và tỷ lệ này tăng lên 40% trong nhóm khán giả thường xuyên theo dõi bóng đá.

Nếu Guardiola từ chối, ba phương án hàng đầu hiện nay là Andrea Pirlo, Roberto Mancini và Antonio Conte.

Conte, người từng dẫn dắt đội tuyển Italia giai đoạn 2014-2016 và vừa rời Napoli sau khi giúp CLB giành Scudetto mùa trước, là một ứng viên rất nặng ký nhưng không phải lựa chọn số một.

Maldini ưu tiên Pirlo, người đồng đội cũ tại AC Milan. Tuy nhiên, điểm yếu của Pirlo là kinh nghiệm huấn luyện còn hạn chế. Trong khi đó, Roberto Mancini từng giúp Italia vô địch EURO 2020.