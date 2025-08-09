Rodri đang bị Real Madrid tăm tia, tham vọng đưa về Bernabeu giải quyết tuyến giữa kể từ sau khi Toni Kroos ra đi. Pep Guardiola được cho yêu cầu Man City giữ học trò cưng bằng mọi giá, với hợp đồng mới đang được soạn thảo, lương tăng cao chỉ đứng sau Haaland.

Tuy nhiên, đó là những kế hoạch phía trước, còn thực tế Pep Guardiola và Man City lại phải đón tin xấu về cầu thủ quan trọng số 1 ở Etihad: Rordi dính chấn thương mới, ít nhất giữa tháng 9 mới có thể tái xuất. Như vậy, Man City sẽ ra quân chiến dịch mới Premier League 2025/26 mà không có 'thần hộ mệnh' của họ.

Rodri là cầu thủ vô cùng quan trọng trong hệ thống của Pep Guardiola tại Man City nhưng anh chấn thương nặng nghỉ gần cả mùa qua và sắp tới cũng chưa thể trở lại. Ảnh: IMAGO

“Rodri đang hồi phục và phong độ tốt lên từng ngày. Tuy nhiên, cậu ấy gặp chấn thương nặng trong trận đấu Man City 3-4 Al Hilal ở vòng 16 FIFA Club World Cup (1/7).

Những buổi gần đây, Rodri tập luyện đã tốt hơn, nhưng có lẽ phải sau kỳ FIFA Days tháng tới (1-9/9), cậu ấy mới có thể trở lại hoàn toàn sung sức.

Hi vọng là Rodri có thể tham gia thi đấu ít phút ở những trận đấu đó. Nhưng quan trọng hơn cả là cậu ấy phải thấy không còn bị đau, vì chúng tôi không muốn Rodri trở lại trong tình trạng chưa sẵn sàng. Man City sẽ cố gắng hết sức để tránh điều đó”, Pep Guardiola thông tin về tiền vệ 29 tuổi.

Rodri là chủ nhân Quả bóng vàng 2024, nhưng đã gặp phải chấn thương nặng và nghỉ gần như cả chiến dịch vừa qua. Anh trở lại dự bị ở chung kết FA Cup và sau đó tham gia tại FIFA Club World Cup, được Pep Guardiola cân nhắc sử dụng một cách cẩn thận. Tuy nhiên, tiền vệ này vẫn dính chấn thương ở trận Man City đấu Al Hilal như Pep xác nhận ở trên.

Rodri và Man City còn hợp đồng đến hè 2027 và đội chủ sân Etihad được cho sắp đề nghị tiền vệ 29 tuổi gia hạn thêm 2 năm, đến 2029.