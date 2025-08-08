Nhà ĐKVĐ Carabao Cup đã bỏ lỡ hàng loạt mục tiêu chuyển nhượng quan trọng hè này, bao gồm Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Hugo Ekitike và James Trafford.

Newcastle cũng đang lo lắng về tương lai tiền đạo chủ lực Alexander Isak - người được Liverpool săn đuổi ráo riết.

Bayern Munich cũng đang muốn có Nicolas Jackson - Ảnh: T.T

Tương lai bất định của chân sút người Thụy Điển khiến đội chủ sân St James Park khao khát một tiền đạo mới chất lượng.

Nicolas Jackson chính là mục tiêu tiếp theo mà HLV Eddie Howe nhắm đến. Tuy nhiên, động thái trên cũng đang gặp rủi ro.

Sky Germany loan tin, Bayern Munich vừa đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng với tay săn bàn gốc Senegal.

Họ đã hỏi Chelsea về các điều kiện chuyển nhượng cùng mức giá mà đối tác mong muốn trong thương vụ Nicolas Jackson.

Sau sự xuất hiện của Joao Pedro và Liam Delap, vị thế của Jackson trên hàng công The Blues giảm sút. Thế nên, anh cũng tính đường ra đi để được chơi bóng thường xuyên.

Hiện Chelsea đang neo giá 80 triệu bảng, Newcastle không hành động nhanh và dứt khoát thì có thể chứng kiến tiếp một vụ chuyển nhượng vuột khỏi tầm tay.