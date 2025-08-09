MU sẵn sàng chia tay Rasmus Hojlund, với những sự quan tâm từ các đội bóng lớn ở Serie A.
Vừa hụt Sesko, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Newcastle khi Bayern Munich đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Nicolas Jackson.
Một năm sau khi ly hôn với kiến trúc sư Sandra Garal, Marco Asensio mặc kệ sự nghiệp bế tắc và say đắm bên tình yêu mới.
Ngay sau khi thành công vụ Sesko, MU chuyển hướng sang mục tiêu mới Carlos Baleba, tiền vệ 21 tuổi được Brighton hét giá 104 triệu bảng Anh.
Pep Guardiola và Man City đang đứng trước nhiệm vụ quan trọng: gia hạn với Rodri giữa lúc Real Madrid quyết lôi kéo anh.