HLV Maresca trao đổi với HLV Ten hag trước trận
Chelsea nhập cuộc tốt hơn
Phút 18, Estevao chớp thời cơ mở tỷ số cho Chelsea
Tài năng trẻ người Brazil hôn lên logo đội bóng mới
Đồng đội chúc mừng Estevao
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea
Sang hiệp 2, tân binh Hato được thử lửa
Leverkusen cố gắng phản kháng nhưng lực bất tòng tâm
Cuối trận, Joao Pedro nhân đôi cách biệt từ đường chuyền của Gittens
Chiến thắng dễ dàng của Chelsea

Nguồn ảnh: Chelsea Photos, OneFootball