Gia hạn Rodri: Nhiệm vụ không được thất bại

Man City đang đứng trước một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất mùa giải 2025/26: gia hạn hợp đồng với Rodri.

Không đơn thuần giữ chân một trụ cột, mà là bảo vệ trái tim vận hành lối chơi của Man City – người mà khi vắng mặt, đội quân của Pep Guardiola trở nên mong manh đến khó tin.

Man City được CĐV chào đón trước mùa giải mới. Ảnh: MCFC

Sau mùa giải 2024/25 trắng tay, điều hiếm thấy trong sự nghiệp Pep Guardiola, Man City hiểu rằng mọi sai lầm trong việc quản lý nhân sự chiến lược như Rodri có thể phải trả giá rất đắt.

Rodri hiện còn hợp đồng đến tháng 6/2027. Real Madrid không giấu giếm ý định chờ thời cơ để lôi kéo anh về Bernabeu, đặc biệt trong bối cảnh Man City vẫn còn treo lơ lửng 115 cáo buộc vi phạm tài chính từ Premier League.

Vì thế, lãnh đạo City quyết định hành động dứt khoát. Bản hợp đồng mới đến năm 2029 đã được chuẩn bị, kèm mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần – mức cao thứ hai toàn đội, chỉ sau Erling Haaland.

Đó là con số phản ánh đúng tầm vóc của Rodri, nhưng cũng là cái giá mà Man City buộc phải trả để tránh thêm một cú sốc như mùa vừa rồi.

Nếu có một thời điểm nào đó giúp người hâm mộ hiểu rõ Rodri quan trọng đến mức nào, thì đó chính là mùa giải 2024/25 – thời điểm anh gặp chấn thương nặng nhất kể từ khi gia nhập CLB.

Không có anh, Man City lần đầu tiên kể từ 2016/17 không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Họ bị loại khỏi Champions League bởi Real Madrid; thất bại trước Liverpool trong cuộc đua Premier League, chỉ đảm bảo top 3 vào phút cuối; thua Tottenham tại League Cup; bị Crystal Palace đánh bại trong trận chung kết FA Cup.

Một chuỗi sụp đổ có hệ thống mà nguyên nhân nằm ở điểm nối cốt lõi: vị trí tiền vệ trung tâm.

Rodri không chỉ là người thu hồi bóng, mà còn là người mở đường cho mọi đợt triển khai tấn công, duy trì sự cân bằng nhờ khả năng phân phối bóng chính xác.

Mùa trước, không Rodri khiến Man City trắng tay. Ảnh: MCFC

Anh là điểm tựa để các trung vệ dâng cao, giữ nhịp cho hàng tiền vệ và là cầu nối để những tiền vệ tấn công có thể rảnh chân sáng tạo. Khi Rodri không thi đấu, Man City mất đi sự kiểm soát và thăng bằng.

Pep từng nói: “Nếu tôi có 2 Rodri, tôi sẽ cho 1 người nghỉ và dùng 1 mỗi trận. Nhưng tôi chỉ có 1, và khi không có cậu ấy, chúng tôi chơi bóng khác hẳn”.

Không Rodri, ai cũng đi lùi

Thực tế cho thấy không chỉ hệ thống chiến thuật bị ảnh hưởng, mà hiệu suất của các ngôi sao khác cũng tụt dốc thấy rõ.

Haaland, người có lương cao nhất Premier League – 525.000 bảng/tuần – vừa trải qua mùa giải có hiệu suất thấp nhất kể từ khi rời khỏi Na Uy (xem bảng).

Một phần vì chấn thương, nhưng phần khác đến từ việc thiếu sự hỗ trợ từ tuyến giữa khi Rodri vắng mặt.

Những khoảng trống, những pha cắt tuyến để chuyển đổi trạng thái – vốn là đặc sản của Rodri – trở nên hiếm hoi.

Haaland ghi ít bàn hơn, có ít cơ hội rõ rệt hơn, và cho thấy anh cũng phụ thuộc vào độ “trơn tru” mà Rodri mang lại cho toàn bộ hệ thống.

Từ góc độ tài chính, nếu Haaland được xem là tài sản vô giá, thì Rodri – với vai trò điều tiết trận đấu và khả năng che chắn trước hàng thủ – cũng không thể bị định giá thấp hơn quá nhiều.

Rodri hiện tại nhận 220.000 bảng/tuần, thậm chí không nằm trong top 5 người hưởng lương cao nhất ở Etihad – hạng 21 Ngoại hạng Anh, sau cả Gabriel Jesus (265.000), Mason Mount hay Jadon Sancho (cùng 250.000)...

Không Rodri, hiệu suất chung của Man City đều giảm. Ảnh: MCFC

Đề nghị tăng lên 300.000 bảng/tuần không phải ưu ái, mà là sự công nhận đúng mức cho người đã gồng gánh City qua bao mùa giải – từ cú volley định mệnh ở chung kết Champions League 2023 vào lưới Inter Milan, đến hàng loạt trận đấu lớn mà anh luôn kiểm soát thế trận.

Rodri vừa bước sang tuổi 29 (22/6) – độ chín muồi nhất trong sự nghiệp của một tiền vệ trung tâm.

Nhờ tầm nhìn, khả năng đọc trận đấu và kinh nghiệm tích lũy dưới trướng Guardiola, anh không đơn thuần là một cầu thủ; anh là “bản sao chiến thuật” của Pep trên sân.

Việc giữ chân nhà vô địch EURO 2024 đến năm 2029 là bước đi quyết định, nhằm đảm bảo sự ổn định dài hạn cho một hệ thống vốn dĩ quá phức tạp để thay thế từng mảnh ghép.

Quan trọng hơn, đó là lời khẳng định rằng Man City không chỉ muốn giữ cúp… mà còn giữ những người có thể mang cúp về Etihad.