Nguồn tin nội bộ đội chủ sân Old Trafford xác nhận, MU sẽ để Hojlund ra đi ngay khi đạt thỏa thuận với Benjamin Sesko.

Tiền đạo gốc Đan Mạch mất đi sự ủng hộ kể từ lúc HLV Ruben Amorim lên nắm quyền giữa mùa trước.

MU cho phép Hojlund ra đi sau khi có Sesko - Ảnh: SunSport

Với sự xuất hiện của Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và sắp tới là Sesko, chỗ đứng trên hàng công Quỷ đỏ của Hojlund càng bị đe dọa.

MU sẵn sàng cắt lỗ, cho phép chân sút 22 tuổi chuyển nhượng với mức phí dao động từ 30 đến 40 triệu bảng.

Phương án cho mượn cũng được tính đến, trong bối cảnh cả hai đội bóng thành Milan là AC Milan và Inter đều quan tâm Hojlund.

Theo Gazzetta Dello Sport, AC Milan đã có động thái hỏi mượn một mùa giải, kèm theo điều khoản mua đứt Hojlund vào hè năm sau với mức phí 30 triệu bảng Anh.

Cựu chân sút Atalanta ghi được 26 bàn trong 95 ra sân cho MU kể từ khi chuyển đến hè năm 2023 với mức phí 72 triệu bảng.

Khả năng Hojlund trở lại Serie A ngày càng rõ ràng, bởi đây là sân chơi quen thuộc, nơi anh phát triển và từng để lại dấu ấn.