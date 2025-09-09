Đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách

Trong nửa thế kỷ qua, Petrovietnam là một trong những điểm tựa bền vững của tài chính quốc gia. Dù bối cảnh trong nước và thế giới nhiều biến động, đến năm 2024, Petrovietnam vẫn nộp hơn 165.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 9-10% GDP và gần 10% tổng thu ngân sách.

Bước sang 2025, những con số tăng trưởng cho thấy dòng chảy bền bỉ của “mạch máu tài chính” này. Quý I, Petrovietnam đạt tổng doanh thu 241.237 tỷ đồng, nộp ngân sách 34.696 tỷ đồng. Quý II nối tiếp với kết quả ấn tượng với tổng doanh thu 268.800 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 31.800 tỷ đồng. Chỉ trong nửa đầu năm, tổng doanh thu đã vượt 510.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 66.500 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động mạnh, giá dầu giảm so với cùng kỳ, cùng với tác động từ xung đột địa chính trị, Petrovietnam vẫn nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch 3,9 - 52%. Trong đó, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách Nhà nước đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Trong đó, Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 702 nghìn tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm; nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 99,5 nghìn tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm, về đích trước 4 tháng, đều tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, công tác đầu tư có nhiều điểm sáng, với nhiều dự án trọng điểm đang được khẩn trương thực hiện, như dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3, Nhơn Trạch 3-4, dự án Lô B...

Đằng sau những con số khô khan trên còn là câu chuyện về sự ổn định và niềm tin. Khi thị trường thế giới biến động, giá dầu khí lên xuống bất định, Petrovietnam vẫn duy trì nhịp tăng trưởng dương, góp phần giữ cho cán cân thương mại ở thế cân bằng, bảo đảm nguồn ngoại tệ.

Góp phần kiến tạo nền móng hạ tầng năng lượng quốc gia

Mỗi năm, Petrovietnam đảm bảo khoảng 70% nhu cầu xăng dầu và 70 - 80% phân đạm cho cả nước. Cùng với đó, Petrovietnam còn là trụ cột của công nghiệp khí, điện, cơ khí năng lượng - dầu khí, hoá chất... từng bước góp phần kiến tạo nên nền móng hạ tầng năng lượng quốc gia.

Tập đoàn đảm bảo khoảng 70% nhu cầu phân đạm cho cả nước.

Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Petrovietnam giữ vai trò đặc biệt trong việc góp phần bảo đảm “5 an”: an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội và an ninh chủ quyền biển đảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Petrovietnam giữ vai trò đặc biệt trong việc góp phần bảo đảm “5 an”

Trong bức tranh khu vực, Petrovietnam đang đi cùng quỹ đạo với những “người anh em” như Petronas của Malaysia hay Pertamina của Indonesia. Ở Malaysia, Petronas được coi là “con gà đẻ trứng vàng”, đóng góp đều đặn 15 - 20% ngân sách quốc gia và là biểu tượng thương hiệu toàn cầu với những dự án dầu khí trải khắp châu lục. Pertamina của Indonesia cũng nắm giữ vai trò then chốt, từ cung ứng nhiên liệu nội địa cho hơn 270 triệu dân, đến triển khai các dự án khí hóa lỏng và năng lượng tái tạo ở quy mô quốc tế.

Cụm giàn khai thác ở mỏ Bạch Hổ

So với hai tập đoàn trên, Petrovietnam tuy khởi đầu muộn hơn, trong điều kiện khó khăn hơn, nhưng lại mang trong mình sứ mệnh tương tự: đóng góp nguồn lực tài chính cho quốc gia, góp phần duy trì an ninh năng lượng.

Tiên phong chuyển đổi sang năng lượng xanh

Trong bối cảnh Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Petrovietnam đã sớm đi trước một bước với các nghiên cứu và dự án thí điểm về điện gió ngoài khơi, hydrogen xanh, amoniac xanh, đồng thời ứng dụng công nghệ CCS/CCUS để thu giữ và lưu trữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính. Đây không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà còn là cơ hội để Petrovietnam định hình vị thế mới: từ một tập đoàn dầu khí trở thành tập đoàn năng lượng tích hợp, cân bằng giữa kinh tế, môi trường và an ninh năng lượng.

Hệ sinh thái cơ khí chế tạo, dịch vụ kỹ thuật và logistics dầu khí - vốn được tôi luyện qua hàng chục năm - nay được mở rộng để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu cho các dự án năng lượng tái tạo. Từ chế tạo trụ gió, giàn khai thác ngoài khơi đến dịch vụ khảo sát, lắp đặt, vận hành, Petrovietnam đã bắt đầu khẳng định năng lực cạnh tranh quốc tế, trở thành đối tác chiến lược trong nhiều dự án điện gió quy mô lớn ở châu Á và châu Âu.

Nội lực đổi mới sáng tạo cũng là một “vũ khí” đặc biệt. Năm 2024, toàn Tập đoàn có hơn 3.400 sáng kiến, làm lợi gần 8.000 tỷ đồng, từ cải tiến kỹ thuật đến tiết kiệm năng lượng và tối ưu quy trình sản xuất. Sang nửa đầu 2025, phong trào sáng kiến tiếp tục sôi động, cho thấy sức bật từ đội ngũ kỹ sư, công nhân dầu khí - những con người vừa bám biển, bám giàn, vừa tạo nên các giải pháp công nghệ mới. Đây chính là “vốn tri thức” để Petrovietnam bước vào kỷ nguyên năng lượng sạch với tâm thế chủ động.

Sản lượng từ NMLD Dung Quất và Nghi Sơn chiếm khoảng 70% sản lượng xăng dầu tiêu thụ trong nước

Về mặt tài chính và uy tín quốc tế, Petrovietnam đã được xếp hạng tín nhiệm BB+ với triển vọng ổn định, tạo nền tảng thuận lợi để huy động vốn cho các dự án năng lượng mới, đặc biệt là vốn xanh. Việc xuất hiện ở vị trí 11 trong Fortune 500 Đông Nam Á cũng cho thấy quy mô và sức ảnh hưởng của tập đoàn không còn gói gọn trong phạm vi quốc gia. Từ nền tảng đó, Petrovietnam đang được kỳ vọng sẽ lọt Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu khu vực, trở thành biểu tượng năng lượng không chỉ của Việt Nam mà của cả Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ví Petrovietnam như hình ảnh của “ý chí hội tụ, niềm tin lan tỏa, khát vọng vươn xa”. Lời nhắn gửi này tiếp thêm động lực để Petrovietnam vươn xa hơn nữa, góp phần cùng dân tộc trên con đường hướng tới một nền kinh tế xanh, tự chủ và thịnh vượng.

