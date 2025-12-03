Các đơn vị khối Thăm dò Khai thác quyết tâm hoàn thành kế hoạch về đích sớm so với kế hoạch được giao

Vào Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam

Tháng 11 vừa qua, Petrovietnam thực hiện loạt giải pháp mạnh mẽ nhằm gia tăng sản lượng, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: đưa vào khai thác giàn đầu giếng BK-24 tại mỏ Bạch Hổ sớm 65 ngày; cùng các đối tác thống nhất triển khai giai đoạn tiếp theo tại Lô 433a, 416b của dự án Bir Seba, hướng tới tổng sản lượng cộng dồn 114,6 triệu thùng, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn; dự án Lô B - Ô Môn tiếp tục được đẩy nhanh; tiếp tục xúc tiến làm việc với các địa phương như: TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hưng Yên... để hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia tích hợp đa lĩnh vực.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác năng lượng tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria.

Nhờ đó, trong 11 tháng qua, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt gần 990 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024, riêng doanh thu hợp nhất đạt gần 560 nghìn tỷ đồng, tăng 12%. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 147 nghìn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ sản phẩm mới đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, đây là kết quả của việc Petrovietnam đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, xem đây là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Cùng với đó, doanh thu từ kinh doanh quốc tế đạt hơn 131 nghìn tỷ đồng, chiếm 22% trong tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn, nhờ công tác mở rộng thị trường quốc tế, tạo dư địa tăng trưởng mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 chuẩn bị khánh thành

Với những kết quả đạt được, Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam năm 2025 đã vinh danh Petrovietnam đứng đầu trong Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam, minh chứng cho uy tín, bản lĩnh và sức bật tăng trưởng bền vững. Công ty mẹ Petrovietnam và 7 đơn vị thành viên lọt Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam năm 2025, ngành Năng lượng - Dầu khí.

Tăng tốc cho 29 ngày về đích

Chỉ còn 29 ngày là kết thúc năm 2025. Xác định tháng cuối năm cần nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đề ra, các đơn vị trong toàn Tập đoàn quyết tâm đồng loạt tăng tốc, đẩy mạnh gia tăng sản lượng, tối ưu vận hành, phấn đấu vượt kế hoạch doanh thu lợi nhuận, linh hoạt duy trì tăng trưởng, mở rộng thị trường, đồng thời chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn mới, chuẩn bị nguồn lực cho năm 2026.

Ông Lê Ngọc Sơn đề nghị toàn hệ thống siết chặt công tác quản trị, duy trì quyết tâm cao nhất, bám sát kế hoạch, tăng tốc để hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức các kế hoạch đề ra.

Các hoạt động kinh doanh quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu số và phát triển sản phẩm mới, coi đây là những mảng then chốt tạo dư địa tăng trưởng dài hạn. Cùng với đó, Petrovietnam tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư, đặc biệt, hoạt động M&A được xác định là mũi nhọn chủ lực trong gia tăng năng lực và mở rộng quy mô.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn: Đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng dữ liệu số và phát triển sản phẩm mới, coi đây là những mảng then chốt tạo dư địa tăng trưởng dài hạn

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu các đơn vị khẩn trương lên kế hoạch triển khai với tinh thần chủ động và quyết liệt trong xây dựng giải pháp. Năm 2026 là năm bản lề khi Petrovietnam bắt đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IV, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam và bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030, do đó các nhiệm vụ của năm cần được gắn kết với các sự kiện lớn của Đảng, đất nước và Tập đoàn, đồng thời tập trung nghiên cứu, xác định những động lực tăng trưởng mới.

Do đó, “tất cả các đơn vị cần tăng tốc trong tháng cuối cùng của năm 2025, giữ vững quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu được giao, tạo nền tảng vững chắc để Petrovietnam bước vào năm 2026, năm bản lề của chiến lược phát triển mới với kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng cao”, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Ngọc Minh