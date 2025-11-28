Đó là nhận định về ý nghĩa của chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Phạm Đình Toản.

ĐBQH Phạm Đình Toản - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ đóng vai trò trụ cột kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia mà còn được biết đến như một doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là giáo dục. Việc Tập đoàn khởi động chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” ở các tỉnh, thành trên cả nước đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, khi mở ra hướng tiếp cận mới mẻ cho giáo dục phổ thông trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ.

Trao đổi với PV về chương trình này bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Phạm Đình Toản (Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” là “một sáng kiến rất ý nghĩa và có tầm nhìn xa”, phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản - toàn diện giáo dục được nhấn mạnh trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Theo đại biểu Phạm Đình Toản, việc Petrovietnam chủ động xây dựng một chương trình STEM quy mô, bài bản thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp nhà nước lớn. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ giáo dục thông thường mà còn là sự tham gia trực tiếp vào công cuộc đổi mới giáo dục theo định hướng mà Nghị quyết 71-NQ/TW đã đặt ra: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ, tiếp cận các chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới.

Ông nhấn mạnh: “Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghệ, việc Petrovietnam khởi động một chương trình STEM là bước đi mang ý nghĩa chiến lược, góp phần đào tạo thế hệ nhân lực tương lai”.

STEM (Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học) từ lâu đã được xem là trụ cột của hệ thống giáo dục hiện đại, đặc biệt là trong các nền kinh tế đang cạnh tranh bằng tri thức và công nghệ. Việc triển khai sớm STEM ở phổ thông giúp học sinh hình thành tư duy khoa học, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần sáng tạo - những phẩm chất mà Nghị quyết 71-NQ/TW xác định là yêu cầu bắt buộc đối với nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Hiện nay, nhiều địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nhưng hệ thống giáo dục phổ thông vẫn đối mặt với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ - kỹ thuật.

STEM từ lâu đã được xem là trụ cột của hệ thống giáo dục hiện đại (Ảnh: Các em học sinh Trường THCS Tây Mỗ 3 (Hà Nội) cùng nhau chế tạo mô hình robot tại phòng thực hành giáo dục STEM do Petrovietnam tài trợ)

Ông Phạm Đình Toản cho rằng, hiện nay việc Petrovietnam khảo sát và trang bị phòng học STEM tại các địa phương, trong đó có Hưng Yên là “kịp thời”, giúp các địa phương có cơ hội: Tiếp cận mô hình giáo dục tiên tiến thông qua các phòng học STEM tiêu chuẩn, thiết bị thực hành và giáo trình hiện đại; Đổi mới phương pháp dạy học, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực - đúng định hướng của chương trình giáo dục phổ thông; Tăng khả năng tiếp cận thực tế ngành công nghiệp - năng lượng, nhờ sự kết nối của Petrovietnam với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng tái tạo - công nghệ cao.

“Không chỉ là trang thiết bị hay hoạt động trải nghiệm, Petrovietnam còn có thể tham gia sâu hơn vào đào tạo, hướng nghiệp và truyền cảm hứng cho học sinh, giúp các em nhìn thấy cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ - năng lượng của tương lai”, đại biểu Phạm Đình Toản nhấn mạnh.

Một điểm quan trọng được đại biểu lưu ý là tác động lan tỏa dài hạn của chương trình. Không chỉ giúp các trường học được thí điểm nâng cao chất lượng giáo dục, “STEM Innovation Petrovietnam” còn có khả năng trở thành mô hình mẫu để nhân rộng ở nhiều địa phương trên cả nước. Đây chính là cách mà một doanh nghiệp nhà nước có thể đóng góp bền vững cho xã hội - không chỉ tài trợ, hỗ trợ mà còn chủ động dẫn dắt xu thế đổi mới sáng tạo trong giáo dục. Điều này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 71-NQ/TW, coi đổi mới giáo dục - đặc biệt là giáo dục STEM cùng với chuyển đổi số là một trong những “đột phá chiến lược” để phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Việc triển khai chương trình STEM cũng cho thấy một xu hướng mới trong chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam: đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ - nơi Tập đoàn cần hàng chục nghìn lao động chất lượng cao trong các thập kỷ tới để phục vụ công nghiệp năng lượng, dầu khí, chuyển dịch năng lượng và các lĩnh vực mới như hydro xanh, LNG hay năng lượng tái tạo.

Ở góc độ này, chương trình không chỉ hỗ trợ giáo dục mà còn là đầu tư vào chính tương lai ngành năng lượng Việt Nam, thông qua việc hình thành thế hệ kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ tương lai từ những lớp học STEM hôm nay.

Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam” là một minh chứng rõ nét cho sự gắn kết giữa doanh nghiệp - giáo dục - cộng đồng, đồng thời là bước đi thiết thực để hiện thực hóa các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết 71-NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư bài bản, chương trình hứa hẹn không chỉ tạo chuyển biến cho ngành giáo dục Hưng Yên mà còn góp phần thúc đẩy đổi mới giáo dục trên phạm vi cả nước - hướng tới một Việt Nam làm chủ công nghệ, sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Xuất phát từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã có sáng kiến triển khai Chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, chương trình được đích thân Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính Phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khởi động tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam. Với mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh, thành trên cả nước, là dự án giáo dục quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng, là bước đi mang tầm chiến lược quốc gia trong đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ, góp phần hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới của Việt Nam.

(Nguồn: Petrovietnam)