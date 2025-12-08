Các chuyên gia, nhà quản lý, khách mời tham dự Tọa đàm

Toạ đàm vừa là cuộc trao đổi học thuật, điểm hẹn của chuyên gia và còn là lời tri ân gửi đến những thế hệ đã dựng xây ngành Dầu khí Việt Nam. Đồng Thời, toạ đàm mở ra góc nhìn sâu rộng về tương lai năng lượng - công nghiệp của quốc gia.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Hội dầu khí Việt Nam Nguyễn Quốc Thập cho biết, qua 50 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam không chỉ thể hiện vai trò trụ cột năng lượng quốc gia, về kinh tế mà còn là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam trên biển.

Hơn 440 triệu tấn dầu đã khai thác, xuất bán và gần 200 tỷ mét khối khí được đưa vào bờ cùng các loại sản phẩm hàng hóa khác trong hệ thống được sản xuất, cung ứng ra thị trường đã giúp đơn vị nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn và ổn định nhất. Vai trò của Petrovietnam vượt ra ngoài kinh tế. Tập đoàn thực hiện sứ mệnh bảo đảm"5 An": an ninh năng lượng, kinh tế, lương thực, quốc phòng và chủ quyền biển, cùng với an sinh xã hội, trở thành động lực quan trọng cho phát triển đất nước...

Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4 đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho ngày khánh thành

Từ việc thực hiện sứ mệnh 5 “An”, Petrovietnam đã khẳng định uy tín, vị thế của một tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước với thành tựu “5 Nhất” như doanh nghiệp có quy mô lớn nhất, với tổng tài sản hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu hơn 556 nghìn tỷ đồng; đóng góp ngân sách cao nhất, bình quân đạt 160 nghìn tỷ đồng/năm trong những năm gần đây, chiếm tới hơn 80% tổng số nộp ngân sách của 18 tập đoàn, tổng công ty trong khối doanh nghiệp nhà nước; có lợi nhuận cao nhất, khi giai đoạn 2020-2025 đạt tới 316 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân 2,2 tỷ USD/năm; là doanh nghiệp duy nhất đoạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín. Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng dẫn đầu về hoạt động an sinh xã hội, chỉ riêng giai đoạn 2020-2025, Tập đoàn đã dành hơn 5,13 nghìn tỷ đồng cho hoạt động này,…

Theo chuyên gia cao cấp về thuế và quản trị doanh nghiệp, nguyên Cục trưởng Thuế doanh nghiệp lớn (Bộ Tài chính) Nguyễn Văn Phụng, Petrovietnam trở thành trụ cột tài khóa quốc gia được thể hiện qua ba yếu tố then chốt, đó là kỷ luật tài chính và quản trị dòng tiền rất nghiêm ngặt, trong đó, dòng tiền, đầu tư, phân bổ ngân sách, thu, chi đều được quản trị chặt chẽ, minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Điều này tạo nền tảng để Nhà nước tin tưởng vào tính chính xác, ổn định và dự báo được của nguồn thu. Tiếp đến, cấu trúc chuỗi giá trị rộng, có khả năng bù trừ rủi ro theo chu kỳ kinh tế. Petrovietnam không chỉ khai thác dầu thô mà còn vận hành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ thăm dò, khi thác dầu khí, điện, đạm, lọc hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật.

Kho chứa LNG Thị Vải

Khi giá dầu giảm, các lĩnh vực điện, đạm, khí, lọc hóa dầu tiếp tục tạo nguồn thu ổn định, giúp cân bằng rủi ro,…Cuối cùng là năng lực dự báo, lập kế hoạch và hoạch toán kinh doanh rất cao. Petrovietnam Luôn xây dựng các kịch bản giá dầu, sản lượng, chi phí và dòng tiền sát với thực tế thị trường. Năng lực này ngày càng hoàn thiện, đơn cử, Nhà máy lọc dầu Dung Quất trước đây chỉ thiết kế để lọc dầu thô Bạch Hổ nhưng nay đã có thể vận hành với dầu từ hơn 30 quốc gia khác, qua đó minh chứng cho trình độ dự báo, thích ứng và tối ưu hóa sản xuất.

Từ góc độ cơ quan được Quốc hội giao thẩm tra và giám sát chính sách kinh tế, bà Phạm Thúy Chinh - Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đánh giá rất cao vai trò của Petrovietnam, giữ một vị trí đặc biệt trong nhiều cấu phần cốt lõi của nền kinh tế. Chuỗi giá trị dầu khí - từ thăm dò, khai thác, chế biến đến phân phối các sản phẩm năng lượng - giúp nền kinh tế có được nguồn cung chiến lược, qua đó hỗ trợ tăng trưởng và ổn định giá cả.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

“Petrovietnam đóng góp rất quan trọng trong thực hiện Chiến lược kinh tế biển bền vững và bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Petrovietnam là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khoa học -công nghệ và chuyển đổi số. Tập đoàn tích cực triển khai các chương trình chuyển đổi công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và hướng đến yêu cầu phát triển mới theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Trung ương”, bà Chinh nói.

Ở góc nhìn kinh tế học, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng,để hiểu đúng vai trò của Petrovietnam, không thể chỉ nhìn vào những tấn dầu thô được khai thác, mà cần phải nhìn rộng hơn vào hệ sinh thái và giá trị lan tỏa và Tập đoàn đã tạo dựng trong nền kinh tế.

Công trường thi công chân đế điện gió ngoài khơi của Petrovietnam tại Vũng Tàu, TP.HCM

Vai trò của Petrovietnam phải được nhìn trong cấu trúc “hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng” chứ không chỉ ở sản lượng dầu thô. Chuỗi cung ứng thăm dò, khai thác của Tập đoàn sở hữu nhiều thành tựu khoa học công nghệ được thế giới ghi nhận. Các lĩnh vực lọc - hóa dầu, khí - điện - đạm đều có bước phát triển vượt bậc, khẳng định vị thế tiên phong của Petrovietnam trong quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sản xuất xanh tại Việt Nam.

Do đó, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng đánh giá, các hoạt động của Petrovietnam tạo giá trị gia tăng cốt lõi, tác động mạnh đến các cân đối liên ngành và giữ vai trò điểm tựa cho nhiều ngành kinh tế khác.

Ngọc Minh