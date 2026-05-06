"Cú chuyển mình" nâng cấp nền tảng hợp kênh mang lại trải nghiệm xuyên suốt

PGBank vừa ra mắt phiên bản mới của nền tảng ngân hàng số hợp kênh (Omni-channel), đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trên hành trình công nghệ số và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Bản chất của Omni-channel là sự đồng bộ hóa giữa các kênh giao dịch. Khách hàng sử dụng máy tính (Web) hay điện thoại (Mobile App) đều thao tác trên cùng một giao diện, dùng chung một tên đăng nhập và mật khẩu.

Phiên bản nâng cấp không chỉ dừng lại ở việc cải tiến giao diện, mà còn tập trung tối ưu toàn diện nền tảng công nghệ và hành trình trải nghiệm của khách hàng. Dựa trên việc nghiên cứu sâu hành vi và thói quen sử dụng, hệ thống được thiết kế lại để rút ngắn thao tác, tăng tốc độ xử lý và đảm bảo sự liền mạch trong từng bước giao dịch trên mọi điểm chạm.

Người dùng PGBank sẽ được trải nghiệm nền tảng ngân hàng số hợp kênh Omni-channel mang lại trải nghiệm đồng bộ, xuyên suốt. Ảnh: PGBank

Tích hợp hàng loạt tính năng giúp người dùng đa dạng hoá trải nghiệm

Cùng thời điểm, PGBank cho ra đời bộ giải pháp quản lý tài chính toàn diện bao gồm: quản lý tài khoản, gửi tiết kiệm với cơ chế “Khóa tất toán online chủ động”. Mọi nhu cầu giao dịch hàng ngày đều được đơn giản hóa thông qua giao diện dễ sử dụng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi dòng tiền, tạo các khoản tích lũy và phân bổ ngân sách cá nhân một cách khoa học, hợp lý ngay trên chiếc điện thoại.

Bên cạnh đó, ứng dụng tích hợp trọn bộ hệ sinh thái VNPAY, hỗ trợ người dùng giải quyết trọn vẹn các nhu cầu sinh hoạt thường nhật. Chỉ với vài thao tác chạm, khách hàng có thể đặt VNPAY Taxi, mua vé máy bay, tàu xe hay vé xem phim mà không cần cài đặt thêm nhiều ứng dụng khác. Việc tích hợp đa tiện ích giúp người dùng giải quyết nhanh chóng mọi nhu cầu từ di chuyển, giải trí đến mua sắm, tối ưu thời gian trong nhịp sống bận rộn.

PGBank App tích hợp đa tính năng của VNPAY đặt vé xem phim, đặt vé tàu, máy bay, taxi, thanh toán hóa đơn, mua sắm VnShop… giải quyết mọi nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng. Ảnh: VNPAY

Việc ra mắt ứng dụng phiên bản mới đánh dấu bước chuyển mình của PGBank trong việc nâng cấp hạ tầng công nghệ. Với hệ sinh thái đa dạng, ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giao dịch tài chính thông thường, mà còn mở rộng trở thành nền tảng đa tiện ích, giúp người dùng kiến tạo phong cách sống "chuẩn số" và tận hưởng những giá trị thực tế mỗi ngày.

Ông Nguyễn Văn Hương - Tổng Giám đốc PGBank chia sẻ: “Việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số hợp kênh là bước đi tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của PGBank. Chúng tôi hướng tới việc mang đến một trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và linh hoạt, giúp khách hàng chủ động trong mọi giao dịch và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển và thành công”.