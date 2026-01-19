PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, sinh năm 1974, là nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm, có hơn 30 năm gắn bó với giáo dục đại học ở Việt Nam. Ông được đánh giá cao ở năng lực quản trị, kết nối học thuật và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt trong bối cảnh các trường đại học chuyển mạnh sang mô hình quản trị hiện đại, gắn đào tạo với thực tiễn.

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế tại ĐH Kinh tế TPHCM (UEH), được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2015 và bổ nhiệm Giảng viên cao cấp năm 2017. Tại đại học này, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng như Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Hiệu trưởng UEH (2015-2020). Ông trực tiếp tham gia quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy và xây dựng văn hóa đại học trong môi trường học thuật chuẩn mực.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt làm Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen.

Sau đó, ông giữ vai trò Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Nguyễn Hoàng, tham gia xây dựng mô hình quản trị và phát triển đội ngũ cho hệ thống giáo dục quy mô lớn. Ông cũng từng là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Trước khi giữ chức hiệu trưởng, tháng 11/2025, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hoa Sen.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, ông cho biết Trường ĐH Hoa Sen sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, đẩy mạnh mô hình đại học ứng dụng, lấy năng lực làm việc thực tiễn của sinh viên làm trung tâm. Nhà trường sẽ tăng cường hợp tác doanh nghiệp, đưa các dự án thực tế vào chương trình học, đồng thời đầu tư cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và không gian học tập mở, nhằm giúp sinh viên “học thật - làm thật - sáng tạo” ngay trong quá trình đào tạo.