Theo đó, Sở GD-ĐT TPHCM vừa công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và thuyên chuyển cán bộ quản lý của các trường THPT.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình (P. Tân Sơn Nhì) nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương (P. Chợ Lớn).

Ông Ngô Hùng Cường, Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên (P. An Đông) nhận chức vụ hiệu trưởng trường này.

Ông Nguyễn Trí Thành, Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT, nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực 2).

Bà Lê Phương Thảo, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình (P. Tân Hòa) nhận nhiệm vụ Hiệu phó Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, giáo viên Trường THPT Hiệp Bình (P. Hiệp Bình Phước) nhận chức vụ hiệu phó trường này.

Ông Huỳnh Văn Thành, giáo viên Trường THPT Cần Thạnh (xã Cần Giờ) nhận chức vụ hiệu phó trường này.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM còn trao quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển cho cán bộ quản lý các trường THPT ở khu vực 2, khu vực 3 khác.