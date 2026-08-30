Thủ hiến vùng ly khai Bắc Síp Ünal Üstel hôm nay (30/8) nói với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng 172 người đã được cứu sống từ phà và các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Theo nhà chức trách Bắc Síp, chiếc phà mang tên Filo Jet đang chở 259 hành khách và 8 thành viên thủy thủ đoàn từ Kyrenia, miền bắc Síp đến Taşucu, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ khi bắt đầu bị ngấm nước và chỉ cách bờ biển Síp vài kilomet.

Video: BBC

Các hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy hàng chục người ở bên mạn phà và những người khác mặc áo phao ở dưới nước.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş cho hay ông đã gửi lời chia buồn tới gia đình của những người đã thiệt mạng trong “vụ việc vô cùng bi thảm này”.

Đài CNN dẫn thông cáo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cử 2 trực thăng và 4 tàu tuần tra bờ biển cùng một tàu chở khách tham gia vào các hoạt động cứu hộ.

Theo dữ liệu theo dõi của trang MarineTraffic, chiếc phà được nhìn thấy ở phía bắc Kyrenia vào sáng 30/8 trước khi tín hiệu vị trí của phương tiện này bị gián đoạn.

Một đoạn phát trực tiếp từ Kyrenia cho thấy các nạn nhân được đưa đến cảng bằng trực thăng và trên các tàu cứu hộ. Một số xe cứu thương đang xếp hàng tại cảng. Thị trưởng Kyrenia mô tả tình hình “rất nghiêm trọng”.