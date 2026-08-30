Theo đài CNN, tại một cuộc họp báo hôm nay (30/8), các quan chức Trung Quốc xác nhận hiện chưa có thêm người sống sót nào được tìm thấy tại nước này sau thiên tai. Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 29/8 đưa tin 2 dân làng đã được giải cứu thành công.

Vụ sạt lở đất ngày 26/8 đã gần như chôn vùi cửa khẩu Gyirong ở Tây Tạng, Trung Quốc. Video: DRM News

Các hình ảnh ghi lại thảm họa hôm 26/8 cho thấy sạt lở đất bắt nguồn từ sụp đổ sông băng gây lũ quét ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã nhấn chìm một tòa nhà hành chính lớn tại cửa khẩu Gyirong thuộc thành phố Shigatse, Tây Tạng. Một đội trưởng đội cứu hộ từng chia sẻ với đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV: "Các tòa nhà nằm trong vùng ảnh hưởng của vụ sạt lở đất phần lớn đã bị san phẳng, không còn nhìn rõ hình dáng của bất kỳ công trình nào".

Nhật báo Trung Quốc đưa tin các cơ quan chức năng ở Tây Tạng đang nỗ lực hết mình để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu và chăm lo sức khỏe tinh thần cho những người phải đi sơ tán.

Trực thăng của quân đội Trung Quốc thả hàng cứu trợ xuống khu vực bị thiên tai. Video: China Daily

Hôm 29/8, quân đội Trung Quốc đã điều động 2 trực thăng thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu Tây Tạng đến khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì thảm hoạ sạt lở đất, mang theo lương thực, thuốc men và thiết bị cứu hộ để tiếp tế cho lực lượng chức năng tại hiện trường.

Video: China Daily

Các đội tìm kiếm trên bộ thuộc Đội cơ động Cứu hỏa và Cứu nạn Lhasa đã triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn trong điều kiện vô cùng gian nan tại tâm chấn thảm họa ở huyện Gyirong thuộc thành phố Shigatse, Tây Tạng. Di chuyển trên nền đất trơn trượt phủ đầy lớp bùn lầy sâu và dính chặt, các nhân viên cứu hộ đã phối hợp nhịp nhàng, vừa dùng dây bảo hiểm kết nối với nhau vừa nỗ lực tiến về phía trước.

Lực lượng cứu hộ làm công tác tìm kiếm và cứu nạn tại khu vực bị ảnh hưởng vì sạt lở đất ở huyện Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo nhà chức trách Trung Quốc, lực lượng cứu hộ đang gấp rút dọn dẹp những đoạn bị hư hại trên tuyến đường cao tốc G216 tại huyện Gyirong. Một hồ nghẽn dòng tự nhiên hình thành gần khu vực ngập lụt ở biên giới Nepal - Trung Quốc do vụ sạt lở đất ban đầu hôm 26/8 đã bị tràn và hiện đã cạn nước.

Tuy nhiên, đài CCTV cho hay UAV giám sát của Trung Quốc đã phát hiện một vụ sạt lở đất trên sườn núi vào tối 29/8, tạo thành một hồ nghẽn dòng mới ở hạ lưu sông Purepu Tsangpo gần biên giới Tây Tạng - Nepal, buộc lực lượng cứu hộ gần cửa khẩu Gyirong phải sơ tán.

Cùng ngày, chính quyền đặc khu hành chính Ma Cao của Trung Quốc thông báo đã quyết định quyên góp 30 triệu Nhân dân tệ (4,42 triệu USD) thông qua Quỹ Ma Cao cho khu tự trị Tây Tạng nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ và phục hồi sau thiên tai.

Trong một tuyên bố riêng rẽ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh đang chuyển một gói hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai bao gồm tiền mặt và viện trợ nhân đạo khẩn cấp tới nước láng giềng Nepal. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal, ông Vương Nghị nói các vật tư cứu trợ thiên tai do Trung Quốc cung cấp sẽ sớm đến Kathmandu.

Nepal bơm khí, chuyển thực phẩm vào các hầm thủy điện

Lực lượng cứu hộ Nepal đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi chạy đua với thời gian để giải cứu các công nhân bị mắc kẹt trong các đường hầm của nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A, trong bối cảnh mực nước con sông Trishuli gần đó lại dâng cao thêm 5 - 10m vào sáng 30/8.

Theo Văn phòng Thủ tướng Nepal, lũ lụt đã bắt đầu gây sạt lở bờ sông trong khi đường dẫn đến hầm thuỷ điện bị chặn. Các đội cứu hộ đang sử dụng máy móc hạng nặng để dọn dẹp đất đá, đồng thời một lực lượng đặc biệt đang chuẩn bị thu hồi các thiết bị quan trọng của nhà máy.

Video: Quân đội Nepal

Trong khi đó, tại dự án nhà máy thuỷ điện Trishuli-3A, lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để cố gắng liên lạc với bất kỳ ai có thể đang mắc kẹt trong các đường hầm có tổng chiều dài hơn 4km tại đây. Lực lượng chức năng đang bơm dưỡng khí và chuyển thực phẩm vào các đường hầm thông qua những lỗ khoan bằng máy với hy vọng có thể tiếp sức và tìm thấy bất kỳ ai có thể còn sống sót bên trong.

Đài CNN thống kê hơn 930 công nhân tại các dự án thủy điện nằm trong vùng lũ quét ở Nepal hiện vẫn chưa rõ tung tích. Theo phát ngôn viên của Bộ Năng lượng, Tài nguyên nước và Thủy lợi Nepal, các đội cứu hộ từ Trung Quốc và Ấn Độ, vốn đã đến Nepal vào ngày 29/8, đang hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn tại đây.