Trang tin tức quân sự Militarnyi hôm 29/8 cho biết ông Zelensky công khai kế hoạch trên sau một cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine.

Đám cháy bùng phát ở nhà máy lọc dầu Kirishi tại vùng Leningrad của Nga sau khi bị UAV Ukraine tấn công ngày 30/8. Ảnh: Militarnyi

"Mục tiêu là đạt 1.000 UAV mỗi ngày để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Hiện tại, chúng ta đang đạt trung bình 300 UAV/ngày. Con số này cần phải được tăng lên. Chúng ta có một mục tiêu rất cụ thể và sẽ hoàn thành nhiệm vụ này”, nhà lãnh đạo Ukraine phát biểu.

Hồi tháng 4, chuyên gia phân tích người Pháp Clément Molin đã xem xét các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga và Không quân Ukraine, qua đó nhận thấy Kiev phóng trung bình 237 UAV mỗi ngày vào lãnh thổ Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, các vụ tập kích tầm xa của Ukraine đang gây khó khăn cho nền kinh tế và hệ thống hậu cần của Nga, đặc biệt dẫn đến sự sụt giảm về dự trữ và xuất khẩu xăng dầu. Ông cũng lưu ý lần đầu tiên trong lịch sử, Nga đã bắt đầu phải nhập khẩu xăng và Moscow đang phải chi tiền để hỗ trợ các công ty dầu khí.

Người đứng đầu Kiev nhận định việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa sẽ cho phép Ukraine gia tăng sức ép lên Nga nếu Moscow tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt và từ chối đàm phán để chấm dứt xung đột.

Theo ông Zelensky, cuộc họp của Bộ Chỉ huy tối cao Ukraine cũng đề cập đến việc tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển năng lực phòng không của đất nước trước hỏa lực bắn phá của quân Nga. Ông Zelensky đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh việc sản xuất các loại UAV đánh chặn, đặc biệt để đối phó với dòng UAV Shahed dùng động cơ phản lực, được quân Nga thường xuyên sử dụng gần đây.