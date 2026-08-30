Hãng thông tấn Axios ngày 29/8 trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ chuyến công du bí mật đến Nga đầu tuần này của Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng nhằm mục đích đánh giá liệu các quan chức tình báo hàng đầu của Moscow có thể giúp thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine dưới sự trung gian của Mỹ hay không.

Giám đốc CIA John Ratcliffe. Ảnh: Bloomberg

Các quan chức Mỹ hôm 28/8 đã thông báo cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các cuộc thảo luận của ông Ratcliffe tại Moscow cũng như đề xuất về hội nghị thượng đỉnh 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine.

Chính quyền Trump trước đó từng đề cập đến khả năng diễn ra một cuộc gặp như vậy. Ông Zelensky đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng này, trong khi ông Putin lại bác bỏ đề xuất.

Tổng thống Mỹ Trump nói với Axios rằng chuyến thăm của ông Ratcliffe là "hoạt động công vụ bình thường" và không nhằm mục đích cảnh báo Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng vào lãnh thổ NATO.

Trong khi đó, theo tờ New York Times, trong cuộc đối thoại với Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), giám đốc CIA đã đưa ra "đánh giá ảm đạm" về cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời hối thúc Moscow đạt thỏa thuận trước khi vị thế của họ trở nên tồi tệ hơn.

Các nguồn tin chia sẻ với Axios rằng ông Ratcliffe coi ông Bortnikov là một nhân vật có thái độ xây dựng và là người có thể giúp vực dậy các nỗ lực ngoại giao.

Theo nhiều nguồn tin, Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine ngày 27/8 cho hay các cuộc đàm phán với Nga, dưới sự trung gian của Mỹ có thể được nối lại vào tháng 9.