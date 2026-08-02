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Ngày 2/8, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép ma túy Etomidate quy mô lớn. Các đối tượng ngụy trang ma túy trong thuốc lá điện tử (Pod Chill), với nguồn cung được vận chuyển từ Campuchia về TPHCM.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Lê Quang Trọng (SN 2000, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) cầm đầu.

Đối tượng Lê Quang Trọng, kẻ cầm đầu. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng thiết lập đường dây khép kín, vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia về Việt Nam, pha chế thành tinh dầu rồi bơm vào đầu thuốc lá điện tử để tiêu thụ. Số hàng này được phân phối cho nhiều đầu mối tại TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng PC04 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại trong đường dây.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý 7 đối tượng còn lại.

Tang vật thu giữ gồm 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa; 1.460 đầu thuốc lá điện tử (Pod Chill) đã chứa ma túy thành phẩm; 13.500 vỏ đầu Pod Chill rỗng; 595 thân máy thuốc lá điện tử cùng nhiều dụng cụ pha trộn, chiết rót và bơm dung dịch.

Tang vật ma tuý thu giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu thuốc lá điện tử (Pod Chill) thành phẩm. Việc thu giữ 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cùng hệ thống máy móc pha chế, chiết rót cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu số Pod này được bơm đầy và đưa ra thị trường, nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là thanh thiếu niên và học sinh, sinh viên.

Etomidate là hoạt chất đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng hình thức của thuốc lá điện tử với thiết kế hiện đại, hương vị đa dạng để ngụy trang ma túy, nhắm vào sự thiếu hiểu biết của một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nhằm lôi kéo sử dụng trái phép.

Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống và các phương thức khác để che giấu, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, góp phần xây dựng TPHCM an toàn, không ma túy.