Ngày 22/7, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TPHCM cho biết, vừa đấu tranh bóc gỡ mạng lưới chuyên phân phối, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Etomidate được ngụy trang tinh vi dưới dạng các thiết bị thuốc lá điện tử (Pod chill).

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện một đối tượng có biệt danh "Ba Giá" thường xuyên cung cấp "Pod chill" chứa chất ma túy Etomidate cho các đối tượng tại khu vực đường An Dương Vương, phường An Lạc. PC04 đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đối tượng "Ba Giá", tức Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: CACC

Ngô Thị Kim Chi - vợ của Nguyễn Hữu Huân. Ảnh: CACC

Cuối tháng 6, Ban chuyên án quyết định cất lưới. Cơ quan công an đã bắt quả tang "Ba Giá", được xác định là Nguyễn Hữu Huân (SN 1998) cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (SN 1996), khi cả hai đang giao dịch trái phép "Pod chill" cho khách hàng.

Mở rộng điều tra từ mắt xích này, Công an TPHCM tiếp tục làm rõ một hệ thống phân phối ma túy được tổ chức bài bản, có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ khâu nhập hàng, vận chuyển đến tiêu thụ.

Lực lượng công an đã lần lượt bóc gỡ thêm nhiều nhánh đường dây liên quan, bao gồm:

Nhóm do Huỳnh Ngọc Thúy Như và Hứa Tường Vy cầm đầu, chuyên phân phối tại các điểm ăn chơi, dịch vụ. Đường dây do Lê Quốc Duy điều hành, trực tiếp nhận pod chứa Etomidate vận chuyển từ Campuchia qua đường tiểu ngạch biên giới tỉnh An Giang về TPHCM tiêu thụ.

"Pod chill", thuốc lá điện tử có chứa ma tuý. Ảnh: CACC

Đường dây do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu, chuyên cung cấp "Pod chill" cho các nhóm người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Tính đến nay, cơ quan công an đã làm việc, bắt giữ tổng cộng 49 đối tượng, 4 người nước ngoài, gồm công dân Hàn Quốc, Trung Quốc và Campuchia.

Tang vật thu giữ gồm số lượng lớn Ketamine, Methamphetamine cùng 1.670 đầu pod chill chứa chất ma túy Etomidate. Ban chuyên án nhận định, nếu không kịp thời ngăn chặn, số lượng lớn "Pod chill" này sẽ được tuồn vào các quán bar, karaoke, chung cư cao cấp và cả khu vực gần trường học...

Ma túy núp bóng thuốc lá điện tử nguy hiểm như thế nào?

Theo cơ quan công an, Etomidate vốn là một hoạt chất gây mê đường tĩnh mạch dùng trong y khoa, chỉ được sử dụng dưới sự chỉ định và kiểm soát nghiêm ngặt của bác sĩ. Tuy nhiên, các đối tượng phạm tội đã lén lút đưa chất này ra ngoài thị trường, pha trộn vào dung dịch thuốc lá điện tử để biến thành một loại ma túy nguy hiểm tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương.

Công an TPHCM đã đưa về làm việc, tạm giữ 49 người, trong đó có 4 người mang quốc tịch nước ngoài. Ảnh: CACC

Trước nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng này, từ ngày 19/01/2026, Chính phủ đã chính thức bổ sung Etomidate vào danh mục các chất ma túy. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ hay tổ chức sử dụng trái phép chất này đều bị xử lý hình sự nghiêm minh.

Tang vật "Pod chill" chứa ma tuý bị thu giữ. Ảnh: CACC

Đại diện cơ quan điều tra cảnh báo, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, do thiếu hiểu biết vẫn lầm tưởng "Pod chill" chỉ là một loại thuốc lá điện tử hương trái cây vô hại. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng đã gán cho sản phẩm những mỹ từ như "Pod thư giãn", "Pod bay", "Pod ngủ ngon" nhằm che đậy bản chất ma túy và lôi kéo người sử dụng sa vào con đường nghiện ngập.