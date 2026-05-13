Vụ việc nói trên xảy ra vào hơn 12h trưa ngày 12/5 trên đường Âu Cơ (TP HCM).

Theo đoạn video trích xuất từ camera hành trình ô tô, có thể thấy, chiếc xe ô tô điện Vinfast VF 5 màu đen dừng bên đường, tài xế có vẻ đang cho cho lùi trở lại làn đường để di chuyển nhưng sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Chiếc xe mất kiểm soát, lùi ra giữa đường rồi quay đầu thành 1 vòng, phi thẳng lên vỉa hè và kết thúc bằng cú va chạm với một chiếc ô tô tải khác ở trên đường khá đông phương tiện.

Có một chiếc xe máy đã kịp thời né được va chạm. Rất may không có thiệt hại về người.

"Nếu lúc đó là giờ cao điểm, đông xe qua lại thì rất có thể chiếc xe điện sẽ gây tai nạn liên hoàn, hậu quả sẽ nghiêm trọng", anh Bảo Lê, người đăng tải video chia sẻ.

Nhiều tài xế có kinh nghiệm cho rằng khi lùi xe, đặc biệt với ô tô điện có độ vọt ga lớn, người lái cần giữ tốc độ thật chậm, luôn rà chân phanh thay vì đặt lực nhiều vào chân ga.

Trong không gian hẹp hoặc khu vực đông phương tiện, việc đạp nhầm chân ga hay đánh lái gấp rất dễ dẫn đến hậu quả va chạm giao thông khó lường. Tài xế mới nên tập thói quen quan sát gương liên tục, xoay người để kiểm tra điểm mù và chỉ lùi từng nhịp ngắn để có thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

Nguồn video: Bảo Lê

