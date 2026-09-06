Theo hồ sơ vụ án, hồi 9h ngày 11/1/2023, tại một khu đô thị ở quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội, cơ quan công an phát hiện Nguyễn Thị Ninh (SN 1998, ở Hà Nội) thuê tài xế chuyển 9 thùng cát tông chứa 24,5kg ma túy xuống tầng hầm của tòa nhà. Số ma túy này được gửi từ nước ngoài về Việt Nam.

Khám xét chỗ ở của Ninh, công an thu giữ thêm rất nhiều túi nilon chứa các loại ma túy, với tổng khối lượng hơn 82,2 kg.

Kết quả điều tra xác định, Ninh vốn làm ở nhiều quán karaoke, quán bar trên địa bàn Hà Nội. Khoảng tháng 9/2022, qua một người bạn giới thiệu, Ninh làm thuê công việc giao ma túy cho Nguyễn Hoàng Linh (SN 1986, ở Hà Nội). Linh bảo Ninh thuê phòng tại chung cư Goldmark City (Hà Nội) để làm kho cất giấu ma túy, thuốc lắc.

Khi có khách mua ma túy, Linh sẽ nhắn tin, gọi điện qua ứng dụng Telegram báo số lượng, loại ma túy, số điện thoại, địa chỉ người nhận. Nếu khách mua ở gần, Ninh trực tiếp đi giao ma túy. Nếu khách ở xa, Ninh đóng gói, gọi xe ôm, shipper giao cho khách.

Ngày 11/1/2023, Linh gọi Ninh nhận ma túy tại sảnh chung cư Goldmark City. Đến khoảng 9h cùng ngày, Ninh nhận hàng và thuê người chuyển các thùng cát tông chứa ma túy xuống tầng hầm thì bị cơ quan công an kiểm tra, thu giữ.

Ảnh minh họa

Quá trình điều tra, ban đầu Ninh khai nhận như trên. Tuy nhiên, sau đó, chị ta khai rằng người chỉ đạo mình mua bán ma túy là ông chủ quán bar F1 (ở số 38 Lê Quang Đạo, Hà Nội), có tên Vũ Quang Minh (SN 1984, ở Hà Nội).

Ninh khai, năm 2019, bản thân làm thuê cho quán của Minh, từng giúp ông chủ quán bar đòi nợ, thu tiền nợ.

Đến khoảng tháng 10/2022, Minh kinh doanh thua lỗ nên bắt đầu mua bán ma túy. Nguồn ma túy được ông chủ quán bar mua từ nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Minh bảo Ninh liên hệ với tài khoản Telegram “Linh Hoang” để nhận đơn của khách mua ma túy rồi đi giao, thu tiền.

Sau khi Ninh bị bắt, Minh đã bỏ trốn. Tháng 5/2022, Minh bị công an Campuchia bắt khi đang vận chuyển 5,3kg ma túy tổng hợp tại Phnom Penh.

Công an Hà Nội đã làm việc với Minh tại Trại tạm giam Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, chủ quán bar khai, năm 2018, Ninh làm nhân viên cho một quán karaoke của Minh. Sau khi quán đóng cửa, Ninh tiếp tục giúp Minh những việc cá nhân.

Bị can này nói không biết và không liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Ninh và Linh.

Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết và tài liệu chứng cứ, cơ quan tố tụng xác định, ngày 11/1/2023, tại tầng hầm tòa R3, khu đô thị Goldmark City, theo chỉ đạo của Minh và Linh, Ninh đã nhận hơn 24,5kg ketamine.

Ngoài ra, Minh và Linh còn chỉ đạo Ninh cất giấu hơn 82,2kg ma túy tại nơi ở của Ninh để bán cho khách. Do đó, Minh, Linh, Ninh phải chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng ma túy mua bán trái phép gồm hơn 24,5kg ketamine và hơn 82,2kg MDMA.

Chủ quán bar Vũ Quang Minh bị xác định đóng vai trò chủ mưu, còn Linh và Ninh có vai trò đồng phạm giúp sức.

Ngày 17/9 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến sẽ đưa 3 bị cáo ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma túy.