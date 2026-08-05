Chiều 5/8, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 50 bị cáo trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke ở Hà Nội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Đức Phú (SN 1970, ở Hà Nội) mức án 9 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Vợ chồng bị cáo Nguyễn An Việt (SN 1988, cháu ruột của bị cáo Phú) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1970) lần lượt bị tuyên phạt 17 năm và 7 năm tù. Việt bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy; trong khi Hà bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 9 tháng tù treo đến 16 năm tù. Theo cáo buộc, quán karaoke Quỳnh Trang (tại cụm 5, xã Ô Diên, Hà Nội) được vợ chồng Hoàng Đức Phú, Dương Thị Minh Đức xây dựng từ năm 2018. Phú sử dụng tầng 6 làm nơi tiếp khách, tiếp đối tác kinh doanh, công việc khác và nghỉ ngơi khi không về nhà.

Sau khi xây dựng xong, do đúng thời điểm dịch Covid-19 nên quán không thể hoạt động và cũng chưa được cấp giấy phép kinh doanh karaoke.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HM

Khoảng tháng 9/2023, Phú giao quán cho vợ chồng cháu ruột là bị cáo Việt và Hà quản lý, kinh doanh karaoke. Để "hút khách", Việt đề nghị và được Phú đồng ý cho Việt nhận thêm khách quen đến quán sử dụng ma túy, “bay lắc” tại phòng hát.

Việt, Hà thuê người làm nhân viên phục vụ tại quán, trả lương 5 triệu đồng/tháng với công việc dọn dẹp, sắp xếp phòng, chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy, bố trí nhân viên nữ phục vụ khách sử dụng ma túy.

Khi đặt phòng sử dụng ma túy, “bay lắc”, khách đến quán có thể mua ma túy của Việt. Nếu khách có nhu cầu, bị cáo Việt cho người "điều" nhân viên nữ lên phòng hát phục vụ khách trong quá trình sử dụng ma tuý.

Cáo buộc cho rằng từ 9/2023 - 6/2025, Hoàng Đức Phú, Nguyễn An Việt, Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng đồng phạm nhiều lần tổ chức “tiệc ma túy" cho khách tại các phòng hát ở quán karaoke Quỳnh Trang, thu lời bất chính hơn 6,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phú bị xác định đã tàng trữ trái phép 1 bộ da hổ - mẫu vật thuộc loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Nhóm IB về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm. Do vậy, Phú bị truy tố tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.