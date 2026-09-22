Theo hãng tin WANA, Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi ngày 22/9 đã làm rõ mục tiêu của phái đoàn Tehran khi tới Mỹ tham dự kỳ họp thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ).

"Chuyến đi đến New York của chúng tôi diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông vẫn đang tiếp diễn. Mục tiêu chính của Iran là xuất hiện trước LHQ để bảo vệ quyền và lợi ích của người dân Iran, đồng thời trình bày lập trường của Tehran với cộng đồng quốc tế", ông Araghchi cho biết.

Nhà ngoại giao Iran nhận định rằng hiệu quả của LHQ trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh và công lý đã "suy giảm", nhưng vai trò của cơ quan này với tư cách một nền tảng cho phép các quốc gia truyền đạt quan điểm với thế giới vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với Iran.

Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araghchi. Ảnh: WANA

"Chúng ta đã không thấy được những phản ứng đủ mạnh trước những diễn biến tại Palestine, Dải Gaza, Lebanon và Iran", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Araghchi cũng xác nhận việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ phát biểu trước LHQ, đồng thời trả lời phỏng vấn nhiều cơ quan truyền thông và tiến hành một số cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Cùng ngày 22/9, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đã dẫn lời một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ Tehran đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu phía Mỹ có những bước đi thực tế nhằm giảm bớt sức ép quân sự. "Đề xuất này đã được gửi tới Mỹ thông qua các bên trung gian, phản ánh rõ nỗ lực của Tehran nhằm nối lại các cuộc đàm phán", nguồn tin của Kyodo cho biết.

Mặc dù bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp LHQ, quan chức trên khẳng định việc tiến tới một thỏa thuận là vẫn có thể xảy ra. Theo truyền thông Iran, phái đoàn của Tehran tới New York lần này có đầy đủ thẩm quyền để nối lại hoạt động ngoại giao với Mỹ.

G7 kêu gọi Iran dừng hậu thuẫn Houthi

Theo hãng tin Al Jazeera, các ngoại trưởng của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 21/9 đã ra tuyên bố chung kêu gọi Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và hậu thuẫn cho lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen.

"Việc Tehran hậu thuẫn cho Houthi đã tạo ra sự leo thang nguy hiểm trong khu vực, có nguy cơ làm tổn hại thương mại thế giới và gây bất ổn toàn cầu. Các đợt tấn công của lực lượng này nhắm vào Ảrập Xêút là không thể chấp nhận được", tuyên bố chung nêu rõ.

Ngược lại, phía Iran cho đến nay vẫn phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp vào Yemen, nhấn mạnh rằng Houthi là lực lượng độc lập và có quyền tự quyết dựa trên lợi ích riêng.