Theo hãng tin WANA, trong cuộc phỏng vấn với đài Fox ngày 20/9, Tổng thống Trump tuyên bố ông đang cân nhắc 3 phương án để giải quyết xung đột Iran.

"Iran cần phải hành xử một cách đúng mực, bởi tôi đang trong quá trình đưa ra một quyết định lớn ở Trung Đông. 3 phương án đang được cân nhắc hiện nay là xóa sổ Iran, để nền kinh tế của Iran tự sụp đổ hoặc đạt được một thỏa thuận hòa bình", ông Trump cho biết.

Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề cập trực tiếp tới khả năng cuộc xung đột với Iran tiếp tục leo thang. "Câu hỏi là khi nào và liệu chúng tôi có cho nổ tung toàn bộ Iran hay không", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi về khả năng gặp mặt Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York trong tuần tới, Tổng thống Trump đáp: "Tôi sẵn sàng xem xét việc gặp Tổng thống Iran".

Tuy vậy, ông Trump thừa nhận Washington đang gặp khó khăn trong việc xác định các quan chức Tehran có thể đàm phán và hoàn tất một thỏa thuận. "Có nhiều quan chức Iran đang 'ẩn náu' và rất khó tìm được những người có đủ khả năng đạt được thỏa thuận", nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump cũng xác nhận việc Washington đang duy trì liên lạc với nhóm Houthi, đồng thời khẳng định lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Yemen này đã đồng ý không tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông.

Ngược lại, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 20/9 nhận định Mỹ đang ở trong tình trạng "dễ bị tổn thương" dù Washington liên tục có các động thái phô trương sức mạnh.

"Tình hình hiện nay giống như nghịch lý Schrödinger. Bề ngoài, Mỹ thể hiện quyền bá chủ và sức mạnh vượt trội, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn dễ bị tổn thương và đang đối mặt với nguy hiểm. Việc Mỹ muốn bóp nghẹt Iran mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào là không thể", ông Ghalibaf nói.