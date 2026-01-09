Sáng ngày 9/1, TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) mức án 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) nhận 30 tháng tù; Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) bị phạt 18 tháng tù cùng về tội Đưa hối lộ.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm thoái hóa, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức, trực tiếp xâm phạm đến tính chất công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu thầu, gián tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Hành vi nhận hối lộ của bị cáo Hạ và Từ còn làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ, Đảng viên, làm xói mòn niềm tin của người dân vào cán bộ lãnh đạo. Vì vậy, HĐXX cho rằng cần thiết phải xử lý các bị cáo bằng pháp luật hình sự, áp dụng hình phạt tù giam nghiêm khắc, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

Đối với 2 bị cáo là chủ doanh nghiệp, HĐXX nhận định những người này phạm tội Đưa hối lộ với mong muốn doanh nghiệp được trúng thầu, có việc để làm… Do đó, HĐXX thấy có căn cứ áp dụng đường lối chính sách khoan hồng đặc biệt, áp dụng hình phạt dưới khung cho bị cáo Hải và Chương, tạo điều kiện cho các bị cáo sớm được trở lại lãnh đạo các doanh nghiệp, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo cáo buộc, trong quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, các ông Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (khi đó là Giám đốc Công ty Phương Đông; đã mất) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 3, Gói thầu số 4 của dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, ông Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 4, trái quy định.

Ông Lê Đình Hải đã thỏa thuận, thống nhất và đưa 6,2 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ (3,2 tỷ đồng) và Bùi Văn Từ (3 tỷ đồng) để được 2 cựu cán bộ can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công Gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Ông Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xác định đã thỏa thuận, thống nhất và đưa 4,9 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ (1,9 tỷ đồng) và Bùi Văn Từ (3 tỷ đồng) để được can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công Gói thầu số 3 và số 4 của dự án.