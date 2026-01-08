Ngày 8/1, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, mức án 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Trần Việt Nga từ 12–13 năm tù cùng tội danh.

Đối với 53 bị cáo khác, đại diện VKS cũng đề nghị mức án cụ thể, trong đó bị cáo Lê Hoàng, cựu Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, bị đề nghị từ 3–4 năm tù; bị cáo Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, từ 11–12 năm tù; bị cáo Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó Cục trưởng, từ 5–6 năm tù.

Đại diện VKS nhận định, hành vi phạm tội của nhóm cựu lãnh đạo và chuyên viên Cục An toàn thực phẩm là đặc biệt nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Phạm Hải

Theo đại diện VKS, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với những người giữ chức vụ cao, có vai trò chủ mưu, cầm đầu và nhận số tiền hối lộ lớn; đồng thời đề nghị HĐXX xem xét vai trò của các bị cáo là cấp dưới, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên và hưởng lợi số tiền ít hơn.

Cáo buộc cho rằng, trong giai đoạn 2018–2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cùng một số cá nhân, doanh nghiệp, đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà Nga ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi, yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4–9 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.

Phòng Giám sát và Truyền thông được phân công là đơn vị đầu mối thực hiện việc cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Cơ quan điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bà Trần Việt Nga hưởng lợi khoảng 8 tỷ đồng.

Trong vụ án này, CQĐT cũng làm rõ việc một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho các chuyên viên, lãnh đạo Cục ATTP để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận và Giấy xác nhận, không bị yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhiều lần.