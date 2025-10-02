Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức chiều nay ở Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tiếp nhận 500 triệu đồng tiền ủng hộ do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng. Ảnh: Bảo Hân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã công bố lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão xuất hiện trên Biển Đông, đặc biệt bão số 10 (bão Bualoi) đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề về người và tài sản tại các địa phương, khu vực Bắc bộ và Bắc trung bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp, ngành, địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, chủ động từ sớm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể phòng chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Tuy nhiên, sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão Bualoi đã gây hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến 8h ngày 2/10, bão số 10 đã làm 36 người chết, 21 người mất tích, 147 người bị thương, 160 nhà đổ sập, 154.807 nhà bị hư hỏng, 51.269ha lúa và hoa màu cùng 13.478ha thủy sản bị thiệt hại, 163.000 con gia súc và 485.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.429 điểm trường bị ảnh hưởng; sạt lở 22.722m kè, bờ sông, biển. Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính khoảng 11 nghìn tỷ đồng.

Trong điều kiện ngân sách Nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam hãy dành những tình cảm tốt đẹp, sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.

Với tinh thần nhường cơm sẻ áo, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, mỗi người nên giúp ít nhất 1 ngày lương trở lên; người lao động nên giúp 1 ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50 nghìn đồng trở lên. Mọi đóng góp gửi về tài khoản của Ban Vận động cứu trợ Trung ương.

“Bão lũ rồi sẽ đi qua, nhưng lòng người ở lại. Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban vận động cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch toàn bộ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10” - ông Chiến nhấn mạnh.

Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận 673 tỷ đồng kinh phí ủng hộ, hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trong đó, Tập đoàn Vingroup - Quỹ Thiện tâm ủng hộ 500 tỷ đồng; Thành ủy Hà Nội 100 tỷ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 5,372 tỷ; Khối các cơ quan của Quốc hội 600 triệu; Hội đồng Kinh tế toàn cầu 500 triệu; Giáo hội Phật giáo Việt Nam 500 triệu; Các Hội thánh Cao Đài miền Bắc 200 triệu; Ca sĩ Tuấn Hưng và những người bạn 500 triệu; Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 300 triệu...

Dự kiến 265 tỷ đồng ủng hộ của các nhà hảo tâm sẽ sớm được phân bổ đợt 1 cho 17 địa phương.

Cụ thể: Nghệ An 30 tỷ đồng, Hà Tĩnh 30 tỷ, Quảng Trị 30 tỷ, Ninh Bình 20 tỷ, Thanh Hóa 20 tỷ, Lào Cai 15 tỷ, Phú Thọ 15 tỷ, Tuyên Quang 15 tỷ, Lạng Sơn 10 tỷ, Cao Bằng 10 tỷ, Sơn La 10 tỷ, Thái Nguyên 10 tỷ, Quảng Ninh 10 tỷ, Hải Phòng 10 tỷ, Hưng Yên 10 tỷ, Huế 10 tỷ, Đà Nẵng 10 tỷ.

Cũng tại lễ phát động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam công bố 2 nhóm tài khoản tiếp nhận kinh phí ủng hộ tại 4 ngân hàng TMCP gồm: nhóm tài khoản sẽ được thực hiện sao kê (công khai sao kê theo định kỳ); nhóm tài khoản không thực hiện sao kê (dành cho những cá nhân, tổ chức đề nghị không công khai). Cùng với đó có cả tài khoản ngoại tệ USD tại 2 ngân hàng.