Sau khi kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, UBND TPHCM ban hành quyết định phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch và các Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phụ trách chung các hoạt động của UBND TP; theo dõi chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức bộ máy, cán bộ, cải cách hành chính; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài chính, ngân sách, kế hoạch và đầu tư; quốc phòng, an ninh, nội chính, thanh tra, kiểm tra, giám sát, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Ông Phong sẽ trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM, đồng thời phụ trách chung việc triển khai Nghị quyết 57, kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 và Luật Phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong. Ảnh: HĐND TPHCM

Phó chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phụ trách giải quyết công việc hàng ngày của UBND TP, theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác.

Ông Hà giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đối ngoại, hội nhập quốc tế, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng hai con số và liên kết vùng.

Các đơn vị do ông Hà trực tiếp phụ trách gồm Văn phòng UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) cùng một số tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phụ trách các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo, an toàn thực phẩm và các nghị quyết đặc thù của thành phố.

Ông đồng thời theo dõi công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, quản lý công chức, viên chức, cải cách hành chính, dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thi đua - khen thưởng và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức chính trị - xã hội.

Các đơn vị do ông trực tiếp phụ trách gồm Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm cùng một số trường đại học, đơn vị văn hóa và doanh nghiệp.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường

Phó chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phụ trách các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, vốn ODA, đường sắt đô thị, an toàn giao thông, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và khoáng sản.

Ông trực tiếp chỉ đạo công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải ngân và kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm; các dự án ODA, đường sắt đô thị và giao thông trọng điểm quốc gia.

Các lĩnh vực khác do ông phụ trách gồm quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị, cải tạo chung cư cũ, hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhà ở công vụ, khu đô thị mới Thủ Thiêm và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phụ trách quản lý đất đai, xác định giá đất cụ thể, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Ông theo dõi các nội dung giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thủy sản, chống khai thác IUU, kinh tế biển, thủy lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phụ trách tài chính, ngân sách, giá và phí, tài sản công, đất công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài (FDI), hợp tác công tư (PPP) và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Ông trực tiếp theo dõi thu, chi ngân sách, định giá đất cụ thể, quản lý tài sản công, đất công; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, PPP, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước.

Ngoài ra, ông phối hợp theo dõi các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan, kho bạc, thuế; đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TPHCM.

Trụ sở UBND TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy phụ trách quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính, dân tộc, tôn giáo; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Ông còn theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm; xây dựng và tổ chức thi hành văn bản pháp luật cùng các nội dung liên quan Luật Phát triển đô thị.

Các đơn vị do ông trực tiếp chỉ đạo gồm Thanh tra TPHCM, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo. Ông đồng thời giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phụ trách khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin, đô thị thông minh, bưu chính, viễn thông, Khu Công nghệ cao và các khu công nghệ số tập trung.

Ông trực tiếp chỉ đạo việc hình thành, phát triển và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương giai đoạn 2026-2036 và các nội dung liên quan Nghị quyết 57.

Các chương trình, đề án do ông phụ trách gồm Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, các khu công nghệ cao, Công viên phần mềm Quang Trung, hệ sinh thái khởi nghiệp, đô thị thông minh, chuyển đổi số, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh.

Ngoài các lĩnh vực được phân công, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TPHCM còn theo dõi, chỉ đạo hoạt động tại một số phường, xã, đặc khu cụ thể. Các ủy viên UBND TP cũng được phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách.

Ông Lê Quốc Phong làm Chủ tịch UBND TPHCM Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong vừa được HĐND TPHCM bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031.