Theo chia sẻ từ phía nam ca sĩ, trong suốt thời gian dài, anh và ê-kíp đã lựa chọn cách xử lý mềm mỏng với mong muốn mọi vấn đề được giải quyết trên tinh thần thiện chí, tôn trọng sự thật và các giá trị nghề nghiệp.

Tuy nhiên, trước việc tranh chấp kéo dài và chưa có hồi kết, phía Phan Đinh Tùng cho biết buộc phải công khai thông tin nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm âm nhạc của mình.

Ca sĩ Phan Đinh Tùng.

Ngoài Khúc hát mừng sinh nhật - bài hát quen thuộc trong các buổi tiệc sinh nhật của khán giả. Trên các nền tảng, ca khúc này đã đạt tỷ view, tranh chấp còn liên quan đến 5 album gồm Hạt Nhân, Tùng Chung, Tùng Thuận, Tùng Phong và Tùng Teen.

Phía nam ca sĩ cho biết, giữa anh và một số cá nhân, tổ chức hiện tồn tại những khác biệt trong việc xác lập, khai thác và quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm nói trên. Điều này dẫn đến tranh chấp về quyền sở hữu, quyền khai thác thương mại cũng như phân chia doanh thu trên nhiều nền tảng nhạc số quốc tế trong thời gian dài.

Đáng chú ý, phía Phan Đinh Tùng tiết lộ doanh thu quảng cáo từ MV Khúc hát mừng sinh nhật trên kênh YouTube chính thức của anh – trong giai đoạn video đạt lượng truy cập lớn - từng được hệ thống nền tảng và đơn vị phân phối doanh thu tạm thời ghi nhận cho phía liên quan trong quá trình xảy ra tranh chấp.

Sau quá trình khiếu nại, làm việc và bổ sung hồ sơ pháp lý kéo dài, một số quyền sở hữu trí tuệ liên quan đã được khôi phục. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Nam ca sĩ cho biết đã nhiều lần chủ động trao đổi, phản hồi qua email và thể hiện thiện chí đối thoại nhằm tìm ra hướng giải quyết công bằng, văn minh và phù hợp với quy định pháp luật. Dù vậy, các bên hiện vẫn chưa đạt được sự thống nhất cuối cùng ở những vấn đề trọng yếu.

Theo thông tin được công bố, doanh thu liên quan đến các tác phẩm âm nhạc nói trên hiện đang được một số nền tảng và hệ thống phân phối tạm thời lưu giữ, chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan có thẩm quyền hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật trước khi tiến hành phân bổ cho chủ thể sở hữu hợp pháp.

Phía Phan Đinh Tùng khẳng định tôn trọng quá trình xem xét, đánh giá của cơ quan chức năng và sẽ tiếp tục phối hợp đầy đủ theo quy định pháp luật để vụ việc được giải quyết khách quan, minh bạch và công bằng.

“Đây là điều chúng tôi hoàn toàn không mong muốn. Tuy nhiên, để bảo vệ sự công bằng, danh dự nghề nghiệp và giá trị của những sản phẩm nghệ thuật đã được tạo dựng, gìn giữ trong suốt nhiều năm qua, chúng tôi buộc phải thực hiện những bước đi cần thiết theo đúng quy định pháp luật”, phía nam ca sĩ chia sẻ.