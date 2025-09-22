Ford Everest 'một mình một ngựa' ở phân khúc D-SUV

Trong bức tranh phân khúc xe gầm cao (SUV/crossover) cỡ D tại Việt Nam, Ford Everest vẫn đang thể hiện vị thế độc tôn.

Mẫu xe 7 chỗ ngồi của Ford không chỉ dẫn đầu về doanh số năm 2024 mà còn tiếp tục duy trì cách biệt lớn trong năm 2025 so với các đối thủ.

Theo dữ liệu bán hàng do VAMA cung cấp, toàn phân khúc gầm cao cỡ D trong năm 2024 bán ra khoảng 26.041 chiếc.

Trong đó, Ford Everest là mẫu bán nhiều nhất với 10.841 xe được giao tới khách hàng, tức Everest đã chiếm tỷ lệ rất lớn (41,6%) trong 'miếng bánh' này.

'Soi' chi tiết hơn, lượng bán ra của Everest trong năm 2024 gấp rưỡi mẫu xe xếp thứ hai là Hyundai Santa Fe (6.941 chiếc) và gấp ba lần đối thủ trực tiếp là Toyota Fortuner (3.511 chiếc).

Diễn biến trong thời gian từ năm 2025 đến nay cũng cho thấy xu hướng tương tự khi Ford Everest tiếp tục chiếm ưu thế về lượng bán ra so với các đối thủ.

Tính tới hết tháng 8/2025, số lượng xe Everest đến tay khách Việt đã đạt 7.276 chiếc. Bỏ rất xa Toyota Fortuner (2.022 chiếc), Hyundai Santa Fe (1.769 chiếc), Mazda CX-8 (1.595 chiếc), KIA Sorento (587 chiếc), Isuzu Mu-X (171 chiếc), Mitsubishi Pajero Sport (48 chiếc),...

Ford Everest 'một mình một ngựa' ở phân khúc D-SUV. Ảnh: FVN

Các chuyên gia đánh giá, Ford Everest thế hệ hiện tại có được thành công như vậy là do mang nhiều yếu tố tổng hòa, từ kiểu dáng, trang bị, vận hành,... tất cả đều khá hợp gu với khách Việt.

Đầu tiên có thể kể đến thiết kế mạnh mẽ, nam tính và mang phong cách hầm hố đặc trưng của xe Mỹ.

Everest sử dụng động cơ diesel 2.0L Turbo và Bi-Turbo, kết hợp hộp số tự động 6 cấp hoặc 10 cấp, cho sức kéo mạnh, khả năng off-road và vượt địa hình tốt, phù hợp với điều kiện đường sá Việt Nam.

Sự đa dạng về phiên bản và giá bán cũng là điểm cộng của Everest. Mẫu xe này có tới 6 phiên bản, từ bản tiêu chuẩn Ambiente giá chưa đến 1,1 tỷ đồng đến cao cấp như Wildtrak (1,499 tỷ đồng) hay Platinum (1,545 tỷ đồng) giúp người mua dễ lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Nội thất rộng rãi, 7 chỗ thực thụ với cửa gió đủ hàng và khoang hành lý rộng, phù hợp gia đình đông người.

Ngoài ra, Everest được trang bị nhiều công nghệ như hệ thống SYNC 4, màn hình cảm ứng lớn, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, giữ làn, hỗ trợ đổ đèo, khóa vi sai điện tử…

Tuy nhiên, Everest cũng bộc lộ những hạn chế nhất định. Người dùng phản ánh cảm giác phanh chưa thật “ăn”, tăng tốc có độ trễ, một số tính năng điện tử như camera 360 ở một số thời điểm không tự kích hoạt. Ngoài ra, xe từng ghi nhận lỗi nhỏ liên quan đến hệ thống hỗ trợ va chạm hoặc khởi động,...

Thêm vào đó, kích thước lớn khiến việc xoay xở trong đô thị chật hẹp kém linh hoạt; chi phí bảo dưỡng và phụ tùng cũng cao hơn so với đối thủ Nhật, Hàn cùng phân khúc.

Chưa có đối thủ xứng tầm?

Công bằng mà nói, thành công mà Ford Everest gặt hái ở thời điểm này không chỉ đến từ thương hiệu và chất lượng sản phẩm, mà còn nhờ một yếu tố quan trọng là thị trường SUV 7 chỗ tại Việt Nam chưa xuất hiện đối thủ nào đủ sức tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng.

Trong đó, mẫu SUV 7 chỗ cũng sử dụng hệ thống khung gầm rời là Toyota Fortuner (5 phiên bản, giá bán từ 1,055-1,395 tỷ đồng) từng là đối trọng của Everest tại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, sau nhiều năm góp mặt (thế hệ hiện tại xuất hiện từ 2017), Fortuner ít thay đổi về thiết kế. Ngoại hình bề thế nhưng thiếu nét trẻ trung, tươi mới. Nội thất cũng giữ phong cách quen thuộc, chưa có nhiều đột phá về tiện nghi và công nghệ.

Toyota Fortuner vẫn bị chê "già" và ít thay đổi. Ảnh: TMV

Chính sự chậm làm mới này khiến Fortuner dần đánh mất lợi thế cạnh tranh, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ tuổi, vốn ngày càng ưu tiên những mẫu xe có thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ hỗ trợ và chú trọng vào trải nghiệm lái.

Một cái tên khác là Hyundai Santa Fe từng bán rất chạy ở thời điểm năm 2021-2022 nhưng có sự sa sút từ 2023 đến nay, đặc biệt là giai đoạn thế hệ mới được đưa về Việt Nam vào tháng 9/2024.

Hyundai Santa Fe thế hệ hiện tại có ngoại hình mang phong cách 'bẻ góc' đầy táo bạo. Dù mang đậm chất cá tính, thực dụng, kiểu thiết kế này lại bị đánh giá là 'kén người chơi', chưa hợp gu số đông khách Việt, nhất là tệp khách hàng trung niên.

Hyundai Santa Fe có doanh số sụt giảm nghiêm trọng kể từ khi ra phiên bản mới đến nay. Ảnh: TC Motor

Bên cạnh đó, một nguyên nhân quan trọng là việc Hyundai khai tử phiên bản động cơ diesel – lựa chọn vốn được khách hàng ưa chuộng nhờ sức kéo tốt, độ bền cao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Sự thay đổi này khiến không ít người dùng Việt cảm thấy tiếc nuối.

Dù bản máy xăng hiện tại vẫn đáp ứng nhu cầu vận hành, nhưng khó có thể thay thế hoàn toàn vai trò của động cơ dầu trong mắt những khách hàng truyền thống.

KIA Sorento vừa ra mắt bản nâng cấp giữa tháng 9 với 4 phiên bản, có cả máy xăng và diesel, nhưng mức giá từ 1,249 đến 1,469 tỷ đồng lại khiến nhiều khách hàng cân nhắc.

Mazda CX-8 (3 phiên bản, giá từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng) được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ an toàn và tiện nghi, đồng thời có mức giá dễ tiếp cận.

Tương tự Hyundai Santa Fe, hai mẫu xe do THACO phân phối này sử dụng khung liền khối (unibody), thiên về sự êm ái và trải nghiệm đô thị, không mạnh về khả năng chịu tải hay off-road.

Những cái tên còn lại ở phân khúc D-SUV như Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu mu-X lại thường xuyên góp mặt trong nhóm xe bán chậm bởi ngoại hình kém bắt mắt, trang bị nghèo nàn, thương hiệu mờ nhạt,...

Có thể thấy, chính những hạn chế nhất định của các đối thủ đã khiến sức ép cạnh tranh lên Ford Everest ở thời điểm hiện tại không quá lớn. Điều này vô tình trở thành lợi thế để mẫu SUV Mỹ khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV 7 chỗ tầm giá trên 1 tỷ đồng.

Các chuyên gia đánh giá, Ford Everest sẽ còn duy trì thế số 1 phân khúc ít nhất đến đầu năm 2026. Điều này cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho các hãng xe đối thủ nếu muốn giành lại thị phần trong thời gian tới.

Bạn có bình luận thế nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!