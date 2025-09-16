Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố mới đây, trong tháng 8 vừa qua, thị trường trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.120 chiếc xe bán tải, giảm 8% so với tháng 7 (với 2.302 chiếc). Số lượng xe bán tải chiếm khoảng 7,1% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Cộng dồn từ đầu năm 2025 đến nay, đã có 15.751 chiếc xe bán tải các loại được bàn giao tới tay khách Việt, tăng xấp xỉ 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ở phân khúc này, Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 1.511 chiếc trong tháng 8, chiếm tới hơn 2/3 doanh số của cả phân khúc bán tải. Thậm chí, "vua bán tải" còn vượt tầm để trở thành mẫu xe dẫn đầu toàn thị trường trong tháng.

Tổng cộng, Ford Việt Nam đã bán ra 10.894 chiếc Ranger chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025 và vượt qua Mitsubishi Xpander để trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường tính từ đầu năm đến nay.

Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8/2025. Ảnh: FVN

Nếu Ranger tỏ ra "out trình" ở phân khúc xe bán tải thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn. Toyota Hilux bán ra được 330 chiếc trong tháng 8, giảm 15% so với tháng trước nhưng vẫn xếp trên đối thủ đồng hương Triton.

Mẫu xe của Mitsubishi chỉ đạt doanh số 242 chiếc trong tháng 8 vừa qua, giảm 11% so với tháng trước và tiếp tục xếp thứ 3. Tuy nhiên, doanh số lũy kế của Mitsubishi Triton với 2.330 chiếc vẫn cao hơn so với Toyota Hilux (2.193 chiếc).

Mitsubishi Triton dù bị Toyota Hilux "vượt mặt" trong tháng 8 nhưng doanh số luỹ kế vẫn cao hơn đối thủ đồng hương. Ảnh: MMV

Cái tên còn lại là Isuzu D-Max vẫn cho thấy sự bất ổn về doanh số khi chỉ bán ra 37 chiếc trong tháng 8, giảm 5 chiếc so với tháng trước. Doanh số "lẹt đẹt" khiến mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này tiếp tục chìm sâu ở cuối phân khúc với vỏn vẹn 334 chiếc bán ra từ đầu năm đến nay.

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số cụ thể.

