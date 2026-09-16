Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 15/9 tiết lộ rằng, Moscow đang thực hiện các bước đi cần thiết nhằm ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian, trong bối cảnh Mỹ vừa xác nhận triển khai vũ khí trên quỹ đạo Trái đất.

"Chúng tôi cho rằng cộng đồng quốc tế phải tiến hành các biện pháp thiết thực và khẩn cấp nhằm ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Những phát biểu của Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink càng chứng minh tính cấp thiết của các sáng kiến đa phương từ phía Nga, nhằm sớm khởi động đàm phán để xây dựng một văn kiện mang tính ràng buộc pháp lý, qua đó cấm triển khai vũ khí ngoài vũ trụ, cũng như cấm sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực nhắm vào các cơ sở không gian", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ đệ trình các dự thảo liên quan đến việc ngăn triển khai vũ khí vào không gian tại kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra tại New York vào tháng 10.

Trước đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nhấn mạnh rằng "không gian vũ trụ là nơi không nên có bất kỳ loại vũ khí nào". "Chúng tôi trông đợi sự đồng thuận của cộng đồng quốc tế để tiếp tục nỗ lực phi quân sự hóa hoàn toàn không gian", ông Peskov nói.

Cùng ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo về kịch bản "chạy đua vũ trang ngoài không gian" sau tuyên bố của chính phủ Mỹ.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho xung đột trong không gian. Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc vũ khí hóa không gian", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho hay.

Phản ứng của Nga và Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink lần đầu công khai xác nhận Washington đang có vũ khí được triển khai trên quỹ đạo Trái đất. Hiện chưa rõ Mỹ đã đưa loại vũ khí nào lên quỹ đạo và những hệ thống này được triển khai từ thời điểm nào.