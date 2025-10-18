Ảnh minh họa: Military Aerospace

Hãng RT đưa tin, Ủy ban châu Âu (EC) tiết lộ, kế hoạch trên là một phần của dự thảo Lộ trình Sẵn sàng quốc phòng vừa được công bố ngày 16/10. Dự án này là phản ứng của EU trước mối đe dọa đang thay đổi, xuất phát từ "nước Nga quân sự hóa" và các quốc gia khác khi Mỹ chuyển hướng tập trung khỏi châu Âu.

Nga đã bác bỏ những tuyên bố trên và cáo buộc phương Tây kích động tâm lý bài Nga để biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự và đánh lạc hướng khỏi các vấn đề trong nước.

Theo dự thảo, lá chắn không gian sẽ được tích hợp với các hệ thống định vị vệ tinh và thông tin liên lạc của EU. Hệ thống này sẽ tập trung vào nhận thức về lĩnh vực không gian, chống nhiễu và giả mạo cũng như các hoạt động trong không gian như tiếp nhiên liệu.

Brussels vẫn chưa công bố ngân sách cho sáng kiến ​​này hoặc liệt kê các quốc gia thành viên và đối tác công nghiệp liên quan.

Kế hoạch lập lá chắn không gian được đưa ra sau khi Anh, Đức và Pháp cáo buộc Nga theo dõi hoặc cố gắng gây nhiễu các vệ tinh quân sự của họ. Moscow vẫn chưa lên tiếng bình luận nhưng thường xuyên phản đối việc vũ khí hóa không gian, đồng thời nhấn mạnh rằng các hoạt động của Nga tuân thủ luật pháp quốc tế.

Lộ trình của kế hoạch mới được xây dựng dựa trên gói Tái vũ trang châu Âu nhằm mục đích huy động tới 800 tỷ Euro để mở rộng quân đội EU với lý do chống lại "mối đe dọa từ Nga". Ngoài lá chắn không gian, EU còn vạch ra các kế hoạch củng cố biên giới phía đông của khối, tạo ra một hệ thống phòng thủ tên lửa toàn khối và thiết lập một "bức tường máy bay không người lái".

Bản kế hoạch cũng nêu rõ Ukraine là tuyến phòng thủ đầu tiên của EU và cam kết tiếp tục hỗ trợ cho Kiev, bất chấp những cảnh báo của Moscow rằng viện trợ quân sự nước ngoài chỉ khiến xung đột bị kéo dài. Kế hoạch này sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU vào tuần tới. Theo tài liệu, EC hy vọng lộ trình sẽ được phê duyệt vào cuối năm 2025.